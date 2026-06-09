Antonela Roccuzzo explotó contra los rumores del cambio físico de Lionel Messi y aclaró el tratamiento al que se sometió

Antonela Roccuzzo es una de las mujeres más famosas en el mundo al ser la esposa de Lionel Messi, y comenzar una carrera como influencer y modelo; sin embargo, su gran distintivo es mantener un perfil muy bajo en los medios de comunicación pese a su popularidad, mantienedo una relación con la exposición que maneja perfectamente de acuerdo a sus intereses.

Su vida genera ciertas incógnitas, debido al gran hermetismo que mantiene, lejos de las polémicas, rumores o conflictos, que suele ser abundantes en el ambiente en el que es parte. Por ello, generó gran sorpresa la decisión que tomó al responder en redes sociales a ciertas declaraciones que realizó una profesional de la salud en relación a las supuestas intervenciones estéticas a las que se habría sometido Lionel Messi para cambiar su aspecto físico. Ante el silencio del jugador, su esposa salió al cruce.

Antonela Roccuzzo sobre el cambio físico de Lionel Messi

Son escasas las oportunidades en las que Antonela Roccuzzo se expresó públicamente en los casi 20 años que lleva en pareja con Lionel Messi. Teniendo en cuenta la fama mundial del astro del fútbol es un aspecto que llama poderosamente la atención, pero la pareja decide mantenerse fuera de polémicas y no suelen reaccionar a los rumores que giran alrededor de ellos, que son diversos y constantes.

Pero esta determinación tuvo un quiebre al momento que Antonela Roccuzzo mediante su cuenta persona de Instagram decidió responderle a la Celeste Nardanone, quien según su perfil en redes sociales es doctora especialista en armonización facial y comparte diversos análisis sobre los tratamientos e intervenciones que se realizan famosos.

En esta oportunidad, Nardanone analizó los supuestos retoque estéticos que se realizó el capitán de la selección argentina. La profesional de la salud, aseguró que Messi se hizo diversas intervenciones para "armonizar" su rostro. En la enumeráción de retoques, mencionó: rinoplastía para cambiar la forma de su nariz, relleno de mentón con ácido hialurónico; botox ocasional en la frente para arrugas; en la dentadura la colocación de carillas y protesis; otoplastia para cambiar la forma de orejas, relleno de pómulos y una blefaroplastía para el párpado caído.

Según la profesional, Lionel Messi se sometió a al menos seis interveniones y tratamientos para cambiar sutilmente su rostro.Y fue este video que generó la reacción de Antonela Roccuzzo, quien comentó la publicación, siendo tajante: "No pegaste una. Jamás se hizo una cirugía Jajaja y lo de los dientes se llama Invisalign". De esta forma, remarcó que su esposo solo se realizó un tratamiento de ortodoncia con alineadores, denominados invisibles ya que su uso no se percibe a simple vista.

La respuesta de Antonela Roccuzzo a la médica, no pasó desapercibida debido a que la influencer no suele realizar aclaraciones ni menciones en redes sociales respecto a cuestiones personales. Sus palabras generaron gran impacto con reacciones de todo tipo, ya que muchos usuarios señalaron que se trata de una aclaración necesaria para no hablar sobre el aspecto físico ajeno, sobre todo por la gran popularidad del jugador.