Matías Mayer y Sofía Angelucci vivieron este lunes uno de los momentos más luminosos de su vida personal. A través de un carrusel de imágenes en Instagram, el actor y su pareja anunciaron que esperan su primer hijo juntos y desataron una ola de ternura entre amigos, colegas y seguidores. En el posteo, Mayer escribió con emoción: “¡Y de golpe se agranda la familia! Estamos esperando nuestro primer hijo y la felicidad no entra en el cuerpo”. El mensaje capturó la sorpresa y la alegría de una etapa nueva que llega en un gran momento profesional para el intérprete, con su reciente participación en Gordon, la ficción dirigida por Pablo Trapero que desembarcó en Netflix el 18 de noviembre.

Matías Mayer y su pareja anunciaron la llegada de su primer hijo

Matías Mayer: Un carrusel íntimo entre abrazos y alfombra roja

La secuencia de fotografías que eligieron Matías Mayer y su pareja para dar la noticia funciona como una pequeña bitácora emocional. En una de las postales, Sofía muestra la pancita frente al espejo del vestidor mientras Matías la abraza por detrás. Otra imagen deja ver el test de embarazo positivo, ese instante bisagra en el que todo cambia en segundos. A ese registro doméstico se suma una foto de ambos en la alfombra roja del estreno de Gordon, un contraste lindo entre el vértigo de una noche de gala y la calma de un secreto que ya late puertas adentro.

Matías Mayer y su pareja postearon un carrousel de foto para dar el anuncio en redes

En pocos minutos, la publicación sumó miles de reacciones y superó los diez mil “me gusta” antes de cumplirse la primera hora. La etiqueta compartida con la cuenta de Sofía multiplicó los mensajes de cariño en la caja de comentarios. Varias figuras del medio celebraron la noticia con entusiasmo: Santiago Talledo, Juanita Repetto, Yoyi Francella, Cachete Sierra, Guido Zaffora y Mica Vázquez dejaron sus saludos llenos de afecto. Celeste Cid también se sumó con palabras dulces: “¡Qué hermosura Mati! Toda la felicidad del mundo”.

Matías Mayer y Sofía Angelucci: De una charla sobre Boca a cuatro años y medio de historia

Lejos de los flashes del ambiente artístico, Sofía Angelucci ejerce como abogada y cultiva un perfil reservado. En septiembre de este año, durante una visita al ciclo Otro Día Perdido por El Trece, conducido por Mario Pergolini, Matías ya había dado pistas sobre el vínculo que construyeron. Ante la pregunta de si su novia pertenecía al medio, él aclaró con simpleza: “No, es abogada”. Allí también contó cómo nació la conexión entre ambos: se conocieron en una salida nocturna y el flechazo tomó impulso durante una extensa charla futbolera sobre Boca Juniors.

La publicación de Matías Mayer en Instagram generó un ola de comentarios

Esa complicidad inicial creció hasta consolidar una relación de cuatro años y medio. Ahora, la pareja transforma esa historia compartida en un proyecto familiar que llena de ilusión su día a día. Para quienes siguen el recorrido del actor —nacido en Martínez, provincia de Buenos Aires, el 6 de septiembre de 1990—, ver esta faceta tan luminosa y cercana resulta especialmente entrañable, sobre todo cuando se la mira junto a los desafíos dramáticos que asumió frente a cámara en los últimos tiempos.

Matías Mayer: Un presente laboral intenso y un futuro lleno de ilusión

El anuncio llega apenas cinco días después de que Netflix estrenara Gordon, la miniserie de siete episodios dirigida por Pablo Trapero a partir de las novelas de Marcelo Larraquy sobre Aníbal Gordon, el jefe de la Triple A durante la última dictadura militar, con Rodrigo de la Serna al frente del elenco. En esa producción rodada entre locaciones de Buenos Aires y Bariloche, Mayer encarna a Alejandro Giovenco, un militante vinculado a la derecha peronista y a la Concentración Nacional Universitaria (CNU) en los años setenta.

Las fotos del anuncio de Matías Mayer, futuro papá

Ese papel representa uno de los trabajos más exigentes de su etapa reciente y se suma a un recorrido sólido en teatro y televisión, donde brilló como Gabriel en Casi normales entre 2012 y 2015 —un hito que le valió el premio Florencio Sánchez a revelación masculina y nominaciones a los premios ACE, Hugo y Trinidad Guevara—. Hoy, mientras el público descubre su trabajo en Gordon, Matías Mayer y Sofía Angelucci escriben su guion más esperado fuera de cualquier set.