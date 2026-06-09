Del Derecho Aeronáutico al escenario: Guillermina Gordon presentó en vivo su álbum "Gracias a la música"

Durante años, la vida profesional de Guillermina Gordon transcurrió entre expedientes, legislación internacional y una de las especialidades más complejas del ámbito jurídico: el Derecho Aeronáutico y Espacial. Se formó en la Universidad de Buenos Aires, continuó sus estudios en Londres y construyó una carrera que la llevó a desempeñarse en organismos públicos y espacios de decisión política. Sin embargo, detrás de esa trayectoria profesional existía otra pasión que con el tiempo terminaría ocupando el centro de su vida: la música.

Guillermina Gordon en el Bar La Poesía (Foto: Pablo Cuarterolo/CARAS)

Hoy, la abogada se define como cantante, intérprete y gestora cultural. Después de décadas dedicadas a la actividad jurídica e institucional, decidió darle espacio a una vocación que la había acompañado desde siempre y que terminó convirtiéndose en una segunda carrera.

Guillermina Gordon presentó "Gracias a la música" en el Bar La Poesía

El pasado jueves por la noche, en Bar La Poesía, uno de los rincones culturales más tradicionales de San Telmo, Guillermina Gordon presentó en vivo "Gracias a la música", el álbum que grabó en 2019 y que llegó a Spotify un año después. Acompañada por Francisco Riera en guitarra y voz, Martín Aragón en bajo, Elías Annan en batería y Lucas Forna en teclados, repasó las canciones que forman parte de su trabajo discográfico.

Guillermina Gordon brilló en la presentación de su disco (Foto: Pablo Cuarterolo/CARAS)

A lo largo del show sonaron algunos de los temas más representativos del álbum, entre ellos Contigo aprendí, Todos los días un poco, Conversa de Botequim y You've Got a Friend. El repertorio recorrió distintos géneros y estilos, reflejando la amplitud artística que caracteriza al proyecto de la abogada y que trabajó junto al músico Ernesto Salgueiro, quien la acompañó en el proceso como coach musical.

Guillermina Gordon junto a su banda en el Bar la Poesía (Foto: Pablo Cuarterolo/CARAS)

Además, durante el evento, la artista presentó un video que grabó junto a Lara Vaz, la bisnieta de Mercedes Sosa, y que fue editado por Raquel Soaje. Allí, en español y portugués, leyeron uno de los fragmentos más representativos del libro "Los abrazos" de Eduardo Galeano.

Aunque la música ocupa hoy un lugar central en su vida, Guillermina Gordon nunca abandonó su vínculo con el mundo de la cultura. Mucho antes de subirse a los escenarios como cantante, participó en proyectos artísticos desde distintos lugares. Fue asistente de dirección en la puesta de Madame Butterfly que se presentó en el Luna Park bajo la dirección de Reinaldo Censabella y Daniel Suárez Marzal, produjo la primera exposición individual de la artista Daniela Boo en el Centro Cultural Recoleta y trabajó como productora ejecutiva de Los Siete Pecados Capitales, espectáculo de la Compañía LaLaLa que llegó al Nordic Fringe Festival de Bergen, en Noruega.

Guillermina Gordon en el Bar La Poesía (Foto: Pablo Cuarterolo/CARAS)

Su recorrido también incluyó experiencias como actriz en la obra Precipicio de Amor, dirigida por Fernando Gilbert, y una activa participación en el Museo Xul Solar, donde se desempeñó como programadora de eventos entre 2021 y 2024. Allí además fue la narradora de la visita guiada de la muestra El Árbol de Todas las Cosas, del artista Bruno Borgna. Paralelamente, desarrolló una faceta como cronista cultural a través de artículos sobre música, teatro y artes visuales publicados en el portal de Martín Wullich.

Guillermina Gordon y Lara Vaz (Foto: Pablo Cuarterolo/CARAS)

El show en Bar La Poesía resumió, de algún modo, ese recorrido poco convencional. Después de una extensa carrera dedicada al Derecho Aeronáutico y Espacial y a la actividad institucional, Guillermina Gordon encontró en la música un nuevo espacio de desarrollo profesional. Un camino que comenzó como una pasión personal y que hoy la tiene arriba de los escenarios presentando sus propias canciones.

Fotos: Pablo Cuarterolo/CARAS