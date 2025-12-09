Después de semanas de especulaciones y guiños que alimentaron el misterio, Evelyn Botto decidió poner fin a los rumores y reconocer públicamente su vínculo con Fede Bal. La revelación se dio en un momento inesperado, durante la transmisión en vivo de Tapados de Laburo (OLGA), cuando la artista habló con naturalidad de un episodio cotidiano que terminó exponiendo su estado sentimental.

Evelyn Botto confirmó su romance con Fede Bal

Mientras contaba entre risas que había vuelto a hablar dormida, su compañero Nacho Elizalde quiso saber cómo lo sabía. Fue entonces cuando Evelyn, visiblemente cómplice y algo nerviosa, mencionó que quien se lo había contado era “un chico con el que está saliendo”. Ese comentario encendió las alarmas en el estudio, que no tardó en insistir con preguntas directas.

Evelyn Botto.

Ante la consulta sobre Fede Bal, la cantante no esquivó la verdad y, con una mezcla de ternura y timidez, pronunció la frase que confirmó la historia que todos intuían: “Es mi novio, sí”.

La reacción fue inmediata. El equipo del programa estalló en gritos, abrazos y un divertido cántico de celebración: “¡está de novia, está de novia!”. En medio de ese entusiasmo colectivo, Evelyn admitió que la situación la había tomado por sorpresa y que los nervios le estaban jugando una mala pasada, al punto de sentir que la presión le bajaba.

La artista dejó entrever que la relación atraviesa un momento sólido y luminoso. Un capítulo sentimental que, esta vez, ella eligió compartir sin filtros y en pleno vivo. “Fui yo la que se lo preguntó, porque soy ansiosa. Coincidimos y sucedió, eso hay que abrazarlo un poco. Estoy contenta y gusto mucho de él”, dijo Evelyn Botto sobre Fede Bal, muy enamorada.

Fede Bal.

Qué dijo de la convivencia

La artista también se refirió al impacto emocional que este nuevo vínculo tuvo en su vida. Confesó que llevaba mucho tiempo sin vivir algo así y lo sintetizó con una frase que conmovió al estudio: “Hace ocho años que estaba soltera. No me pasaba hace mucho tiempo sentir algo así”, admitió. Además, explicó que durante meses prefirieron mantener la relación en privado para cuidarse mutuamente, sobre todo por la exposición que acompaña cada movimiento de Bal, y reconoció que darlo a conocer le generaba cierto temor. Aun así, reveló qué la impulsó a hacerlo público: “Es re lindo compartirlo cuando pasa algo así. Te dan ganas”.

Evelyn también habló sobre la dinámica cotidiana que atraviesan en esta etapa y contó que, si bien pasan varios días de la semana juntos, todavía no comparten la misma casa. “La clave es no convivir”, dijo entre risas, dejando claro que ambos eligen avanzar con calma. Incluso adelantó que pasarán las fiestas juntos, un gesto que confirma que la relación está más que encaminada.

Fede Bal y Carmen Barbieri,

En ese clima de complicidad, Paula Chaves intervino para acompañar el momento con humor y una experiencia propia. Recordó que fue ella quien le pidió a Pedro Alfonso “ser novios”, y que de aquel gesto surgió una familia con tres hijos, alentando así a Evelyn con un mensaje directo de apoyo.

Como cierre, la cantante decidió enviarle un audio a Fede Bal en pleno vivo. Un mensaje breve y lleno de ternura, totalmente en línea con el clima de la charla: “Gordi, te quiero avisar por las dudas que se dio la situación y conté que estamos de novios. Espero que tengas un día tranquilo. Tenía muchas ganas de contarlo”.