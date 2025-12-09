La cuenta regresiva para los 15 años de Allegra Cubero avanza, pero el clima que rodea la celebración está lejos de ser festivo. Los detalles más polémicos de la organización salieron a la luz y generaron una fuerte repercusión mediática.

Como dice el viejo dicho, cada familia es un mundo. Y en 2025 eso parece describir a la perfección la compleja dinámica entre Nicole Neumann, Fabián Cubero, su hija Allegra y el rol inesperado que terminó ocupando Mica Viciconte.

Mica Viciconte junto a Allegra Cubero

La adolescente celebrará dentro de pocas semanas su esperado cumpleaños, pero la controversia estalló cuando se confirmó que Nicole no formará parte del festejo, en medio de las tensiones que mantiene con su exmarido. Y, en ese escenario, todas las miradas se posaron en Viciconte.

Según reveló Laura Ubfal, es Mica quien está al mando de los preparativos, y algunos detalles no tardaron en generar ruido. “Mica Viciconte, que es la reina del canje consiguió, por suerte, para la familia y para Allegra Cubero el lugar donde van a festejar los quince años. Si bien la adolescente cumple el 6 de enero, la celebración será un poquito más adelante. Encontraron un lugar en Olivos y ya están con los canjes a full”, explicó la panelista.

Nicole Neumann y Allegra Cubero

La ausencia de Nicole: el punto más sensible

La confirmación de que Neumann no asistirá a la fiesta desató un debate inevitable. Mientras Cubero se hará cargo del evento, Nicole optó por regalarle a su hija un viaje. Sin embargo, para muchos se trata de un gesto insuficiente ante una ocasión tan significativa.

“Nadie puede creer que Nicole no va a estar en esa fiesta. No importa el viaje ¡Es el cumpleaños de quince de tu hija! Es una vez en la vida. Yo entiendo que él le regala la fiesta y ella el viaje, eso está hablado, pero nadie puede creer que la madre no vaya a la fiesta de la hija”, expresó Ubfal, contundente.

La periodista también cuestionó el impacto emocional que esta decisión podría tener en el futuro de Allegra. “Es muy duro que por mal que te lleves mal con tu ex no vayas, aunque sea un rato al principio. Una locura”, sostuvo, dejando en claro la gravedad que ve en la situación.