Stefi Roitman y Ricky Montaner: Todos los detalles de una luna de miel anticipada

Exactamente un año se cumplió desde el día en el que Ricky Montaner (30) se arrodilló frente a Stefi Roitman (27) y le propuso matrimonio. Su amor fue fulminante desde que se conocieron, primero por las redes y en enero del 2020 personalmente, cuando supieron que ya no volverían a separarse. Paradójicamente, la pandemia del Covid se convirtió en su mejor aliada. Ya que cuando la actriz había viajado a Miami a encontrarse con su novio el mundo entero cerró sus fronteras y la cuarentena los “obligó” a comenzar una convivencia que no había sido planeada. Y la prueba de amor sirvió al punto que hoy son inseparables. Fue precisamente en octubre de 2020 cuando el hijo de Ricardo Montaner (64) aprovechando una comida familiar de celebración del Rosh Hashaná sorprendió a su novia con el romántico pedido.

“¡Un año! Otro punto de vista y momentos que no había compartido hasta ahora... Que queden guardados aquí, en esta comunidad hermosa, que nos inspire y nos haga soñar. Ver nuevamente todo esto, revivirlo, emocionarme, ver a mi familia cómo lo vivió desde lejos, desde casa, ver a mi familia ahí presente en la mesa, sus reacciones, me hace amar cada segundo de esto y me hace amar más y más a cada integrante”, escribió en sus redes Stefi recordando aquel emotivo momento.

“Estábamos en un convertible escuchando música y manejando sólo por pasear. Te dije que no quería pasar un día más sin que fueras mi novia y mi mujer para siempre”, recordó Ricky sin ahorrar romanticismo.

Hoy se encuentran nuevamente reacondicionando su hogar de Miami luego de pasar unos meses en la Argentina formando parte de “La Voz”. Y, mientras Ricky prepara el nuevo material musical junto a su hermano Mau (28), Stefi se concentró en el lanzamiento de su línea de bikinis, “My Happy” –que se venden a 45 dólares en piezas separadas–. Cada mañana la pareja corre a la playa –tal como los mostró guacamouly.com- y, quizás como un compromiso hasta que llegue la alianza, lucen en sus cuellos iguales collares de coloridas mostacillas. “La boda ahora se planifica para enero o febrero próximo y puede ser en Colombia, México, Buenos Aires o República Dominicana. Aún no lo decidimos y Marlene se encargará de organizar todo como en las bodas de nuestros otros hijos”, anticipó Montaner padre.