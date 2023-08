Así será el clima astrológico para este martes 1 de agosto

Hoy Luna Llena en Acuario, Sol en Leo. Una gran oportunidad para soltar patrones viejos y creencias, y darle la bienvenida a todo lo nuevo. Acuario viene a traer el cambio, resistirse solo retrasa las cosas y trae dolor. Las crisis son necesarias para un nuevo orden. Acuario es aprendizaje y adaptación, probar por otros caminos. Este Sol en Leo que es muy potente trata de imponerse, pero la Luna Llena en Acuario nos propone dejar los individualismos de lado para buscar un bien común, pasar del yo (Leo) al nosotros (de Acuario).

HOY es Sol Espectral Amarillo en el Sincronario Maya

Si te das cuenta que tu has creado la enfermedad, podrás crear también la forma de sanar. Cuando llega la enfermedad, a veces nos toma por sorpresa, a veces no. Muchas veces cuando la enfermedad golpea la puerta una parte de nosotros la estábamos esperando, porque muy en el fondo, en nuestro interior, sentíamos que las cosas no andaban del todo bien. Pero en otras ocasiones la enfermedad nos agarra desprevenidos y pone nuestra vida en jaque. Si comprendemos que nosotros mismos hemos creado la enfermedad para aprender de ella, podremos también crear la cura, modificando aquellos hábitos o circunstancias que la generaron.

AFIRMACION DEL DIA

Encuentro en mi todas las herramientas para la autosanación.

