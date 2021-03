Clima astrológico para el Lunes 22 de Marzo del 2021

Luna en Cáncer. Nada es personal y todo es personal. Este es una especie de koan zen de la energía del espejo.

No te tomes nada de manera personal, el mundo no te ataca, nadie tiene algo contra ti, no estés a la defensiva. Y sin embargo toma todo como algo personal, pon tu 100% en cada una de las cosas que realizas, deja tu sello.

Escorpio arranca la semana poniendo orden y limpieza en su espacio de trabajo. Piscis: el Sol en tu segunda casa astrológica, el sector de los negocios, acerca el dinero a tus manos.

Hoy es Espejo Resonante Blanco en el Calendario Maya

Todo sucede para tu mayor bien. Si tan solo pudieras sostener este pensamiento, sabrías que todo va a estar bien. No te dejes llevar por las apariencias.

Todo a tu alrededor puede parecer crisis y caos, sin embargo hay un plan en todo eso, aunque por el momento tu y yo no podamos verlo.

Cambia tu punto de enfoque, no dediques tu energía a preocuparte, por el contrario céntrate en pensar que todo tiene un porque y que hay un Plan Superior. A veces Dios nos sacude la vida para sembrar algunos cambios (nuestra naturaleza es dejar todo como está).

Acepta lo que sucede y está atento a las señales. Muy pronto lograrás reunir las piezas del rompecabezas y a ver una Luz al final del camino.

AFIRMACIÓN DEL DÍA

Todo sucede para mi mayor bien.