Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 1 de diciembre de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 1 de diciembre de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Mañana venís con toda la energía pero también un toque ansioso. Si te apurás de más, podés terminar haciendo dos veces lo mismo. Bajá un cambio y elegí tus batallas.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Día ideal para disfrutar de algo rico o darte un mimo. En lo laboral, aparece una oportunidad piola pero vas a tener que confiar un poco más en vos.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

La comunicación te fluye bárbaro. Perfecto para mandar mensajes, cerrar temas pendientes o tener esa charla que estabas pateando. Cuidá no dispersarte.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Te despertás sensible, pero en el buen sentido: más intuitivx que nunca. Seguile el pulso a lo que te dice la panza. Buen día para ordenar tu espacio.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

El día te encuentra brillando sin hacer mucho. La gente te busca, te pregunta, te quiere cerca. Aprovechá para marcar terreno en algo que venís planeando.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Mañana estás muy metidx en lo tuyo. Buen momento para cerrar tareas pendientes y ordenar quilombitos. Cuidado con la autocrítica excesiva.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Te toca un día re armónico. Las relaciones fluyen, y vos también. Ideal para planes tranquis, mates o una salida livianita. No te enrosques si algo tarda.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Tu intuición está filosa. Se te revelan cosas que venías sospechando. Si tenés una corazonada, hacete caso. En lo afectivo: intensidad rica.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Arranca la vibra sagitariana fuerte. Tenés ganas de moverte, cambiar, hacer algo distinto. Seguí ese impulso, pero no rompas todo por capricho.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Se activa la parte laboral: algo se acomoda y te da un respiro. Buen día para hablar de plata o planificar. En lo personal, te piden paciencia.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Día creativo a full. Se te caen ideas nuevas de la cabeza. Notalas, aunque parezcan locas. Una conversación inesperada te cambia la perspectiva.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Mañana estás soñadorx, pero funcional. Tu sensibilidad te ayuda a conectar con alguien que la estaba pasando mal. Buen momento para escuchar y acompañar.