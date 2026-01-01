¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 1 de enero de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 1 de enero de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Arrancás el año con una mezcla de ansiedad y entusiasmo. Tenés ganas de hacer todo ya, pero el día pide bajar un cambio y pensar bien los próximos pasos. Ideal para marcar objetivos claros y no mandarte de cabeza sin red.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

El 1° de enero te encuentra reflexivo y con ganas de estabilidad. Buen momento para replantearte temas económicos y personales. Escuchar a alguien de confianza te va a ayudar a ordenar ideas y arrancar el año más tranquilo.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Empezás el año con la cabeza a mil y muchas ideas dando vueltas. Anotá todo, porque de ahí puede salir algo muy bueno. Día ideal para charlas profundas y para reconectar con alguien que te inspira.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Las emociones están a flor de piel. El año arranca con foco en los vínculos y en lo que realmente te hace sentir en casa. Permitite sentir, pero sin engancharte con recuerdos que ya no suman.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

El protagonismo aparece incluso en Año Nuevo. Tenés ganas de brillar y marcar presencia, pero ojo con imponer tu punto de vista. Si usás tu carisma para unir y no para competir, arrancás el 2026 con el pie derecho.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

El día invita a ordenar, planificar y pensar en hábitos nuevos. Ideal para proponerte cambios realistas y sostenibles. No seas tan duro con vos mismo: el año recién empieza.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Arrancás el 2026 buscando equilibrio emocional. Buen momento para cerrar discusiones del pasado y empezar de cero, sobre todo en relaciones importantes. Elegir la paz va a ser tu mejor decisión.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Energía intensa desde el primer día del año. Algo se transforma internamente y te prepara para un 2026 potente. Día ideal para soltar rencores y conectar con tus verdaderos deseos.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

El año empieza con ganas de movimiento, viajes y nuevos desafíos. Aunque el día sea tranquilo, tu mente ya está proyectando a futuro. Aprovechá para soñar en grande, pero con los pies sobre la tierra.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Con el Sol en tu signo, arrancás el año con claridad y enfoque. Es un excelente momento para fijar metas a largo plazo. Todo lo que planifiques hoy tiene chances reales de concretarse.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Ideas originales y ganas de hacer las cosas distinto. El 1° de enero te invita a pensar fuera de la caja y a escuchar tu intuición. Se viene un año de cambios, y vos estás más que listo para encararlos.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Empezás el año muy conectado con tu mundo interior. Ideal para meditar, escribir o simplemente descansar el alma. Confiá en lo que sentís: tu sensibilidad va a ser una gran guía este 2026.