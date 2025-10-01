¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 1 de octubre de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 1 de octubre de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Arrancás el mes con una energía arrolladora. El trabajo te pide que pongas toda tu garra, pero ojo con la impulsividad: una palabra de más puede generar tensión. En el amor, alguien te sorprende con una propuesta inesperada. Buen día para arrancar algo nuevo.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

La rutina se empieza a mover, y aunque no te guste el cambio, va a ser positivo. Puede aparecer una oportunidad de inversión o un negocio chico que te entusiasme. En lo sentimental, es momento de ponerle más ternura a la relación o animarte a declarar lo que sentís.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

La comunicación va a ser clave hoy. Vas a tener reuniones, charlas o noticias que te abren la cabeza. Atent@ a los detalles porque una info puede transformarse en ventaja. En lo personal, se te ve más sociable de lo habitual: buena jornada para encuentros y salidas.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

La plata ocupa tu mente: ingresos, gastos y algún plan de ahorro que conviene revisar. En el laburo, alguien reconoce tu esfuerzo, lo cual te motiva. En el amor, estás más sensible y con ganas de refugiarte en lo seguro: cuidá no encerrarte demasiado.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

El día arranca con fuerza: Marte te da energía para encarar proyectos. Tenés magnetismo y eso atrae miradas en lo laboral y en lo afectivo. Atent@ con el ego: no todos están a tu ritmo. Buen día para destacar en lo que hagas, con brillo propio.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Se activan los planes a futuro. Puede que hoy sientas cierta ansiedad por querer todo ya, pero el paso a paso sigue siendo tu mejor estrategia. Una conversación íntima trae alivio en temas familiares o de pareja. Escuchá más de lo que hablás.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

El mes empieza con propuestas sociales y contactos nuevos. Te sentís con ganas de salir de la rutina y compartir. Un proyecto grupal cobra fuerza. En el amor, si estás solter@, hay chances de un flechazo inesperado. Momento de disfrutar y no pensar tanto.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Arrancás octubre con foco en el laburo: una oportunidad de liderazgo o de mostrar tu capacidad aparece. Estás intens@ en lo emocional y eso puede generar choques en pareja si no medís las palabras. Canalizá la energía en algo creativo o físico.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

La mente se te abre a nuevas posibilidades: viajes, estudios o proyectos que te hacen soñar en grande. Es un día ideal para planificar. En lo personal, te sentís más libre, con ganas de cortar lo que te pesa. En el amor, la chispa vuelve con fuerza.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

El día te pide profundidad: revisar cuentas, compromisos o acuerdos. Puede haber charlas serias con pareja o socio. Estás con mirada práctica, pero no descuides lo emocional. Hoy más que nunca, escuchá tu intuición para tomar decisiones financieras.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Las relaciones están en primer plano: sociedad, pareja, amistades. Se abren puertas a acuerdos que pueden ser muy productivos. En el amor, una charla sincera trae claridad. Día ideal para negociar, siempre desde el equilibrio.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

El cuerpo te pasa factura: ojo con el estrés o los descuidos. Arrancá el mes ordenando horarios y hábitos. En el trabajo, tu sensibilidad te permite captar lo que otros no ven, y eso te da ventaja. En lo personal, alguien te busca para contarte algo importante.