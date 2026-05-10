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Horóscopo de hoy 10 de mayo de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Te contamos qué te deparan los astros para los 12 signos zodiacales.

Horóscopo de hoy 10 de mayo de 2026
Horóscopo de hoy 10 de mayo de 2026 | Pexels

¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 10 de mayo de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 10 de mayo de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Domingo ideal para soltar tensiones y dejar de querer resolver todo ya. Una salida improvisada o una charla relajada puede cambiarte el humor para bien.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Necesitás comodidad, calma y disfrutar de las pequeñas cosas. Buen día para compartir una comida rica o quedarte en casa recargando energía.

Horóscopo de hoy 26 de julio de 2024: signo por signo, qué dicen los astros
Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tu cabeza va rapidísimo y aparecen mil planes al mismo tiempo. Tratá de no dispersarte tanto y disfrutá el presente. Una noticia inesperada te alegra el día.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

La sensibilidad está a flor de piel. No te guardes lo que sentís, pero tampoco cargues con problemas ajenos. Priorizarte también es necesario.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Tenés ganas de salir, mostrarte y rodearte de gente. Tu energía contagia, aunque hoy te conviene escuchar más y no querer tener siempre la última palabra.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Domingo para desconectar un poco de las obligaciones. Aunque te cueste, dejá de pensar en pendientes y hacete tiempo para descansar de verdad.

Horóscopo de hoy 26 de julio de 2024: signo por signo, qué dicen los astros
Virgo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

El amor y los vínculos toman protagonismo. Buen momento para aclarar un malentendido o acercarte a alguien con quien había distancia.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Estás más intuitiva/o que nunca y algo dentro tuyo te está marcando el camino. Confiá en esa sensación aunque no puedas explicarla del todo.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Necesitás movimiento y aventura, aunque sea en algo simple. Un plan distinto o una salida espontánea puede darte el aire que estabas buscando.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Aflojá la autoexigencia. No todo tiene que ser útil o productivo. Hoy el desafío es disfrutar sin sentir culpa por frenar un poco.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Se despiertan ideas nuevas y ganas de cambiar rutinas. Aprovechá el día para hacer algo creativo o reconnectar con personas que te inspiran.

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Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Domingo emocional y muy conectado con tu intuición. Un recuerdo o encuentro inesperado puede movilizarte más de lo que imaginabas.

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