¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 10 de mayo de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 10 de mayo de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Domingo ideal para soltar tensiones y dejar de querer resolver todo ya. Una salida improvisada o una charla relajada puede cambiarte el humor para bien.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Necesitás comodidad, calma y disfrutar de las pequeñas cosas. Buen día para compartir una comida rica o quedarte en casa recargando energía.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tu cabeza va rapidísimo y aparecen mil planes al mismo tiempo. Tratá de no dispersarte tanto y disfrutá el presente. Una noticia inesperada te alegra el día.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

La sensibilidad está a flor de piel. No te guardes lo que sentís, pero tampoco cargues con problemas ajenos. Priorizarte también es necesario.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Tenés ganas de salir, mostrarte y rodearte de gente. Tu energía contagia, aunque hoy te conviene escuchar más y no querer tener siempre la última palabra.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Domingo para desconectar un poco de las obligaciones. Aunque te cueste, dejá de pensar en pendientes y hacete tiempo para descansar de verdad.

Virgo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

El amor y los vínculos toman protagonismo. Buen momento para aclarar un malentendido o acercarte a alguien con quien había distancia.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Estás más intuitiva/o que nunca y algo dentro tuyo te está marcando el camino. Confiá en esa sensación aunque no puedas explicarla del todo.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Necesitás movimiento y aventura, aunque sea en algo simple. Un plan distinto o una salida espontánea puede darte el aire que estabas buscando.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Aflojá la autoexigencia. No todo tiene que ser útil o productivo. Hoy el desafío es disfrutar sin sentir culpa por frenar un poco.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Se despiertan ideas nuevas y ganas de cambiar rutinas. Aprovechá el día para hacer algo creativo o reconnectar con personas que te inspiran.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Domingo emocional y muy conectado con tu intuición. Un recuerdo o encuentro inesperado puede movilizarte más de lo que imaginabas.