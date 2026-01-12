¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 12 de enero de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 12 de enero de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Arrancás la semana con empuje y decisión. Tenés ganas de avanzar sin pedir permiso, pero ojo con atropellar. Si bajás un cambio, podés lograr acuerdos mucho más sólidos.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

El lunes te invita a ordenar prioridades. Puede aparecer una preocupación económica o laboral, pero nada que no se resuelva con constancia. Confiá en tu capacidad para sostener procesos.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tu mente va rápido y las ideas fluyen. Es un gran día para reuniones, mensajes importantes o charlas pendientes. Decir lo que pensás, con tacto, puede abrirte una puerta inesperada.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Tu sensibilidad está a flor de piel, pero eso no es una debilidad. Alguien de tu entorno te valora más de lo que creés. Día ideal para el autocuidado.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

El protagonismo te busca solo, pero hoy el desafío es compartirlo. Un reconocimiento llega cuando menos lo esperás. Buen momento para liderar desde la empatía.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Tenés ganas de tener todo bajo control, pero el día te pide flexibilidad. No todo va a salir como lo planeaste y eso también está bien. Permitirte improvisar puede sorprenderte.

Virgo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

El equilibrio vuelve a tu eje. Un tema vinculado a vínculos o acuerdos se acomoda después de días de dudas. Ideal para tomar decisiones desde la calma y no desde la presión externa.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Arrancás la semana con intensidad emocional. Algo que venías postergando necesita una definición. No le temas a los cambios: soltar te va a dar más poder del que creés.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

El lunes te encuentra con ganas de proyectar a futuro. Hay entusiasmo, pero también responsabilidades que atender. Si lográs enfocarte, el día termina con una sensación de logro.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

La exigencia está alta, incluso con vos mismo. Tratá de no cargarte con más de lo que te corresponde. Un gesto de apoyo de alguien cercano te devuelve motivación.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Ideas nuevas, planes distintos y ganas de romper la rutina. El día favorece decisiones poco convencionales. Animate a hacer algo diferente, aunque no todos lo entiendan.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Empezás la semana más introspectivo. Necesitás momentos de silencio para ordenar lo que sentís. Si te das ese espacio, vas a encarar el día con mucha más claridad emocional.