stás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 12 de noviembre de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 12 de noviembre de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Tu entusiasmo vuelve con fuerza, Aries. Sentís que algo empieza a destrabarse después de semanas de tensión. Es un buen día para negociar o retomar un proyecto que habías pausado. Cuidá tu manera de comunicar: la impulsividad puede jugarte en contra.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Necesitás calma y estabilidad, pero la jornada te empuja a hacer ajustes. No te resistas al cambio: podría traerte beneficios económicos o emocionales. En el amor, alguien demuestra interés de una forma inesperada.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tu mente va a mil por hora y eso puede dispersarte. Enfocá tus energías en una sola cosa a la vez. Una conversación pendiente podría aclarar un malentendido. Día ideal para escribir, planificar y crear.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Tu intuición está más fuerte que nunca. Seguí tus corazonadas en asuntos familiares o laborales. Una noticia puede emocionarte más de lo que pensás. En el amor, la sensibilidad se convierte en tu mayor atractivo.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Te toca bajar un cambio y escuchar más. Aunque te cueste, delegar puede ser una buena idea. En lo personal, alguien busca acercarse con una propuesta interesante. Evitá dramatizar y disfrutá del momento.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Una jornada perfecta para reorganizar tu entorno y cerrar temas inconclusos. Vas a sentirte más liviano cuando pongas cada cosa en su lugar. En el amor, una charla honesta puede marcar un nuevo comienzo.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

El equilibrio vuelve poco a poco. Estás aprendiendo a poner límites sin sentir culpa. Si alguien se aleja, es porque no vibra en tu misma frecuencia. Aprovechá la noche para conectar con tu costado más creativo.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Tu energía magnética está en su punto máximo. Podés atraer oportunidades y personas clave para tus metas. No subestimes tu poder de seducción. En lo económico, llegan buenas noticias.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

La rutina puede volverse pesada, pero no te desanimes. Una idea nueva te inspira y podría convertirse en un proyecto rentable. Evitá discutir por temas menores. En el amor, alguien del pasado podría reaparecer.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Vas a sentir necesidad de controlar todo, pero la clave hoy es confiar. Si soltás un poco, las cosas fluirán mejor de lo que imaginás. Buen momento para hacer un balance y priorizar tu bienestar físico.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Tu espíritu rebelde se enciende. Te animás a decir lo que pensás y a actuar diferente. Eso puede generar admiración… o polémica. En el amor, hay química, pero necesitás sinceridad para que funcione.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Las emociones están intensas, pero no te encierres. Hablá, compartí, pedí ayuda si la necesitás. Una propuesta laboral o artística puede abrirte nuevas puertas. Dejá que tu intuición te guíe: no te vas a equivocar.