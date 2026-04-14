¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 14 de abril de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 14 de abril de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Día para bajar un cambio. Venís a mil y el cuerpo te pide pausa. En lo laboral, evitá discusiones innecesarias. En el amor, alguien te va a sorprender si dejás el orgullo de lado.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Se activa tu lado más práctico. Buen momento para ordenar finanzas o cerrar acuerdos. En lo emocional, necesitás más claridad: hablá sin vueltas.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tu mente está afiladísima. Ideal para resolver temas pendientes o tomar decisiones rápidas. Ojo con prometer de más. En el amor, hay juego y coqueteo.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Día sensible, pero productivo. Te vas a dar cuenta de algo importante a nivel emocional. En el trabajo, evitá tomarte todo personal. Buscá refugio en lo que te hace bien.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Tenés protagonismo, pero también responsabilidades. Si canalizás bien tu energía, podés destacarte mucho. En lo afectivo, alguien te está observando más de lo que pensás.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Orden y claridad mental. Día ideal para planificar, estudiar o encarar proyectos nuevos. En el amor, bajá la exigencia: no todo tiene que ser perfecto.

Virgo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Se te presentan decisiones importantes. No patees más lo que venís evitando. En lo sentimental, buscás equilibrio, pero primero necesitás definir qué querés.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Intensidad al máximo. Día de revelaciones y emociones fuertes. Puede aparecer alguien del pasado. En el trabajo, confiá en tu intuición.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Ganas de moverte, viajar o cambiar de aire. Aunque no puedas hacerlo físicamente, buscá expandirte de alguna forma. En el amor, evitá promesas impulsivas.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Día para enfocarte en objetivos concretos. Buen momento para avanzar en temas económicos o laborales. En lo emocional, soltá un poco el control.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Creatividad en alza. Ideas nuevas y ganas de romper estructuras. Aprovechá para innovar. En el amor, alguien distinto te va a llamar la atención.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Conexión emocional profunda. Día ideal para introspección, arte o espiritualidad. En lo laboral, no te disperses. En el amor, escuchá tu intuición.