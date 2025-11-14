¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 14 de noviembre de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 14 de noviembre de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Hoy la energía mental te va a tener a mil. Vas a estar con ganas de hacer mil cosas al mismo tiempo, pero tratá de no dispersarte. Una conversación inesperada puede abrirte una puerta laboral. En el amor, alguien te sorprende con una propuesta distinta.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Tu paciencia va a ser clave. Puede que surjan tensiones en el trabajo o con alguien de tu entorno, pero mantener la calma va a ayudarte a resolver todo con elegancia. En lo emocional, el cuerpo te pide descanso y disfrute: una cena rica, música suave y cero estrés.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Con la Luna en tu signo, estás brillante y magnético. La gente se siente atraída por tu energía y tus palabras. Ideal para reuniones, entrevistas o presentaciones. Si estás en pareja, se renueva la complicidad; si no, alguien aparece y te deja pensando.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Día ideal para soltar cargas viejas. Puede que algo del pasado vuelva para darte cierre, pero esta vez desde un lugar más maduro. Escuchá tu intuición: te va a marcar el camino correcto. En lo afectivo, un gesto sincero puede sanar un vínculo.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Tu carisma está en alza, y vas a brillar sin esfuerzo. Aprovechá para mostrar tus ideas, animarte a liderar o presentar un proyecto. En el plano sentimental, se activa la pasión: alguien te busca con intensidad. Cuidá tu ego, no todo es competencia.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Hoy vas a sentir que los demás no te siguen el ritmo, pero eso no tiene que frustrarte. Bajá un cambio, organizá tus prioridades y no te exijas tanto. Un tema financiero puede empezar a acomodarse. Buen día para planificar algo a largo plazo.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

La armonía vuelve a tu entorno. Vas a sentirte más liviano y con ganas de compartir momentos simples. Puede surgir un viaje corto o una propuesta para cambiar de aire. En el amor, alguien te escucha de verdad y eso te devuelve la fe.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

El Sol en tu signo te da poder y magnetismo. Estás más intuitivo que nunca y podés ver más allá de lo evidente. Buen día para decisiones importantes, especialmente si implican cerrar ciclos. En lo emocional, necesitás profundidad o nada.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Se activa tu costado más libre y soñador. Tenés ganas de aprender algo nuevo o planear una aventura. El contacto con el extranjero o con alguien de otra cultura puede inspirarte. En pareja, se renueva la chispa con risas y espontaneidad.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Estás con la mente práctica y enfocada. Hoy es ideal para ordenar tus finanzas o renegociar algo pendiente. Cuidá no sobrecargarte de trabajo: el cuerpo te pide una pausa. En el amor, necesitás certezas más que promesas.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Vas a estar con un aire creativo y sociable. Las ideas fluyen y la gente te busca por tus consejos o visión distinta. Aprovechá esa energía para impulsar un proyecto personal. En lo afectivo, algo que parecía confuso empieza a aclararse.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Tu sensibilidad está a flor de piel. El Sol en trígono con tu regente, Neptuno, te da intuición, ternura y magnetismo espiritual. Cuidate de absorber energías ajenas: hacé algo que te conecte con lo tuyo, como arte, meditación o naturaleza.