¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 2 de agosto de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 2 de agosto de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

El domingo te invita a bajar un cambio y disfrutar sin mirar el reloj. Una charla con alguien de confianza puede ayudarte a ver con más claridad una situación que te tenía inquieta/o.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Sentís la necesidad de rodearte de calma y de personas que te hagan bien. Es un gran día para compartir una comida rica, descansar y recargar energías antes de una nueva semana.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Las conversaciones fluyen y podrías recibir una invitación inesperada. Animate a salir de la rutina porque un plan espontáneo puede convertirse en el mejor momento del fin de semana.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Hoy necesitás escucharte un poco más. No te apures a resolver todo: algunas respuestas llegan cuando dejás de buscar tanto. Un rato de tranquilidad te hará muy bien.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Con el Sol en tu signo, seguís brillando con luz propia. Aprovechá el domingo para hacer algo que realmente disfrutes y compartir tiempo con quienes potencian tu mejor versión.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Aunque tengas ganas de organizar la semana, tratá de dejar espacio para el descanso. Desconectar también es una forma de prepararte para lo que viene.

Virgo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Los vínculos ocupan un lugar central. Una conversación pendiente puede acercarte a alguien importante y ayudarte a dejar atrás un malentendido.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Tu intuición estará especialmente afinada. Prestá atención a esas pequeñas señales que aparecen durante el día: pueden ayudarte a tomar una buena decisión.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Necesitás movimiento y un cambio de aire. Una salida, una caminata o un plan improvisado serán suficientes para renovar el entusiasmo y empezar la semana con otra energía.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

El domingo es ideal para dejar de lado las obligaciones y conectar con lo que te hace bien. No todo tiene que ser productivo. Permitite disfrutar sin culpa.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Una idea diferente puede aparecer en el momento menos pensado. Anotala y compartila con alguien de confianza. Tiene más potencial del que imaginás.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

La sensibilidad será tu mayor fortaleza. Confiá en lo que sentís y buscá espacios donde puedas estar en calma. El día termina con una sensación de alivio y renovación.