Horóscopo de hoy 2 de diciembre 2025: signo por signo, qué dicen los astros

¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 2 de diciembre de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.
Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.
Horóscopo de hoy, 2 de diciembre de 2025: signo por signo, qué dicen los astros
Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy
El día te encuentra con mucha energía mental. Vas a sentir que todo avanza rápido y que por fin recuperás iniciativa. Buen momento para charlar temas pendientes y para encarar decisiones laborales. En lo emocional, te conviene bajar un cambio: no todo se resuelve a los trotes.
Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy
Se activa tu costado práctico. La Luna te empuja a ordenar cuentas, tiempos y prioridades. Hoy conviene simplificar y no engancharse en dramas ajenos. En el amor, una conversación sincera trae alivio y claridad. Jornada ideal para cuidar el cuerpo y dormir bien.
Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy
Tu cabeza va a mil y las ideas fluyen. Excelente día para estudiar, escribir, presentar proyectos o abrir conversaciones importantes. Si estabas trabado en algo creativo, se destraba. En lo afectivo, ganas de conectar más liviano y sin presión.
Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy
Tu sensibilidad está a flor de piel, pero en buen sentido: más intuición, más percepción y más claridad sobre lo que necesitás. El día favorece arreglos familiares y temas del hogar. Si algo te había tenido inquietx, hoy encontrás una resolución práctica.
Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy
Se activa la comunicación: mensajes, llamados, propuestas, invitaciones. Es un día social y dinámico, ideal para mostrar lo que sabés hacer. En el plano emocional, te sentís más segurx de lo que querés. Buen momento para negociaciones o encuentros importantes.
Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy
El foco vuelve a lo material: organizar cuentas, pensar inversiones o ajustar rutinas de trabajo. Vas a sentir control y claridad. En lo afectivo, necesitás estabilidad y demostraciones concretas. No tengas miedo de pedir lo que necesitás.
Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy
Arrancás con una energía renovada: volvés a sentir entusiasmo por proyectos personales. Tu carisma está potenciado y la gente te busca para consejos o apoyo. En el amor, algo se mueve: conversaciones que traen luz o decisiones que te ordenan.
Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy
Día introspectivo. Tu intuición está altísima y te sirve para leer situaciones sin demasiado esfuerzo. Es buen momento para cerrar ciclos, ordenar emociones y soltar lo que venís cargando. No fuerces encuentros: lo que tenga que darse se va a dar solo.
Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy
El día te encuentra hiper sociable y con ganas de proyectar a futuro. Charlar con amigos o colegas te abre puertas nuevas. Inspiración alta para tomar decisiones que venías postergando. En el amor, humor liviano y complicidad.
Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy
Te enfocás fuerte en lo profesional. Día ideal para mostrar logros, pedir reconocimiento o cerrar acuerdos. Tu imagen pública se favorece. En lo emocional, menos ganas de hablar y más de hechos concretos. Cuidá el descanso: venís acumulando tensión.
Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy
Te invade una energía expansiva y curiosa. Ganas de aprender, viajar, moverte, conectar con otra gente. Muy buen día para trámites o decisiones importantes sobre estudios y proyectos. En el amor, necesitás libertad pero también claridad.
Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy
Jornada intensa en lo emocional, pero positiva: entendés cosas que antes estaban confusas. Se aclaran temas económicos o administrativos que te tenían cansado. En vínculos, algo profundo se reacomoda y te da más seguridad.