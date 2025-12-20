¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 20 de diciembre de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 20 de diciembre de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

El día te invita a bajar un cambio. Aunque tengas mil ideas en la cabeza, no todo necesita resolverse ya. Buen momento para ordenar prioridades y cuidar la energía. En lo afectivo, una charla honesta aclara tensiones.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Se activa una necesidad fuerte de seguridad emocional. Vas a buscar refugio en lo conocido, en la gente de confianza. Ideal para cerrar acuerdos pendientes o planificar a largo plazo algo que venís gestando.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Las conversaciones toman protagonismo. Puede aparecer un mensaje inesperado o una noticia que te haga replantear una decisión. Escuchá más de lo que hablás: ahí está la clave del día.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Sensibilidad a flor de piel. Estás más perceptivo que de costumbre y eso puede jugar a favor si lo usás para conectar, no para aislarte. Buen momento para cuidar el hogar y tu mundo emocional.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

El foco está en vos y en cómo te mostrás. Tenés ganas de expresarte sin filtros, pero conviene medir las palabras. En el amor, una actitud más flexible puede generar un acercamiento importante.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Día ideal para ordenar, limpiar y cerrar etapas. Tanto en lo práctico como en lo emocional, sentís la necesidad de dejar atrás lo que ya no suma. Escuchá al cuerpo: te está marcando el ritmo.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Las relaciones están en primer plano. Puede haber definiciones importantes, especialmente en vínculos que vienen en una zona gris. Elegir desde el equilibrio, y no desde el miedo a perder, va a ser fundamental.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

La intensidad emocional se hace sentir, pero también la claridad. Algo que estaba oculto o poco claro empieza a mostrarse. Es un buen día para tomar decisiones profundas y alineadas con lo que realmente querés.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Con el Sol transitando los últimos grados de tu signo, es momento de balance. Mirás el año que termina y empezás a proyectar lo que viene. Día propicio para planear viajes, estudios o nuevos desafíos.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Se activa tu mundo interno. Antes de arrancar tu temporada, el cielo te pide introspección. Ideal para soltar cargas, revisar objetivos y prepararte para un nuevo ciclo con mayor conciencia.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Las amistades y los proyectos colectivos cobran fuerza. Puede surgir una propuesta interesante o una idea compartida que te entusiasme. Buen día para pensar en el futuro, pero sin perder el anclaje en el presente.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

El área profesional o vocacional se mueve. Tal vez no haya respuestas inmediatas, pero sí señales claras de hacia dónde ir. Confiá en tu intuición y no subestimes lo que venís construyendo de a poco.