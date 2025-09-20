sábado 20 de septiembre del 2025
Horóscopo de hoy 20 de septiembre de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Te contamos qué te deparan los astros para los 12 signos zodiacales.

¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 20 de septiembre de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 20 de septiembre de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Hoy vas a sentir un impulso extra para arrancar cosas nuevas, pero ojo con la ansiedad. No quieras correr antes de caminar. Buen día para charlar con alguien que te inspire y te tire ideas.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Tu costado práctico se mezcla con ganas de disfrutar. Puede aparecer una oportunidad económica interesante, pero analizala bien antes de decidir. A la noche, el cuerpo te va a pedir relax y buena comida.

 

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

La comunicación está a tu favor: reuniones, charlas y hasta mensajes inesperados te mueven la energía. Aprovechá para aclarar un malentendido o cerrar un acuerdo pendiente.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

El día te invita a ordenar tu mundo interno. Quizás surja un recuerdo que te movilice, pero en vez de engancharte con la nostalgia, usalo como motor para crecer.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Se activa tu costado social: gente nueva entra a tu vida y puede traerte propuestas copadas. No subestimes un contacto casual, porque puede abrirte una puerta grande.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Con la Luna en tu signo, la energía está puesta en vos. Es momento de priorizar tu bienestar: revisá hábitos, organizá pendientes y date un mimo. En el trabajo, tu nivel de detalle brilla.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Estás en modo contemplativo, evaluando qué lugar ocupa cada persona en tu vida. No te apures a tomar decisiones: dejá que la balanza interna encuentre su punto justo.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Hoy la intuición está finísima. Vas a captar cosas que nadie más nota. Podés usar esa percepción para destrabar un tema laboral o para leer mejor una situación afectiva.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Las ganas de expandirte están a mil. Quizás aparezca la chance de un viaje o un curso que te abra la cabeza. Eso sí: evitá discutir por cuestiones de ego.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

La energía te empuja a ocuparte de lo profundo: economía compartida, vínculos intensos o proyectos que requieren compromiso. Si enfrentás un miedo, vas a ganar seguridad.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

El foco del día está en tus relaciones. Puede surgir un diálogo clave con tu pareja, socio o alguien cercano. Acordate: escuchar también es parte del juego.

 

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Hoy tu sensibilidad se mezcla con la necesidad de poner orden. El cuerpo te pide cuidado: chequeá tu rutina, alimentación y descanso. Una pequeña mejora puede darte un cambio enorme.

