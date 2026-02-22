¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 22 de febrero de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 22 de febrero de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

El fin de semana arranca con mucha energía, pero no hace falta que corras para todos lados. Bajá un cambio y priorizá lo que realmente te entusiasma. Un plan improvisado puede salir mejor de lo que esperabas.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Necesitás calma y contacto con lo simple. Un desayuno largo o una charla sincera te van a ordenar las ideas. No te enganches con discusiones ajenas que no son tuyas.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tu cabeza no para, pero el día te invita a disfrutar más y pensar menos. Salí, movete, cambiá de aire. Un mensaje inesperado puede sacarte una sonrisa.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Estás más sensible de lo habitual, y eso no es algo negativo. Aprovechá para conectar con alguien de confianza y decir lo que sentís. El hogar será tu refugio ideal.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Tenés ganas de brillar y el clima te acompaña. Reuniones, salidas o encuentros sociales pueden devolverte entusiasmo. Eso sí: no quieras tener siempre la última palabra.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

El sábado te pide soltar el control. No todo tiene que estar perfectamente organizado para que salga bien. Permitite improvisar y disfrutar del momento.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Buen día para el amor y las conexiones sinceras. Si hay algo que te incomoda, hablalo con tacto pero sin vueltas. Un gesto romántico puede cambiar el ánimo del día.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Estás intenso, pero también muy intuitivo. Confiá en esa sensación que no te deja en paz. El sábado puede traer una revelación importante si te animás a mirar más profundo.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Necesitás movimiento y aventura. Aunque sea un plan sencillo, buscá algo diferente. Decir que sí a último momento puede abrirte una puerta interesante.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Te cuesta desconectar, pero hoy es clave que lo hagas. Dejá el trabajo en pausa y regalate tiempo para vos. Un consejo de alguien cercano te va a hacer bien.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Con el Sol en tu signo, sentís que algo se renueva. Es un buen momento para tomar una decisión que venías postergando. Animate a mostrar tu versión más auténtica.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Estás más perceptivo que nunca. Escuchá tus sueños y tus corazonadas. Un encuentro casual puede tocarte el corazón más de lo que imaginás.