¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, lunes 25 de marzo de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 25 de marzo de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Día para bajar un cambio, aunque no te guste. Vas a sentir cierta tensión en lo laboral o con responsabilidades, pero si actuás impulsivamente podés complicarla más. En lo afectivo, alguien espera más paciencia de tu parte.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Se activa tu lado social: propuestas, salidas o charlas que te levantan el ánimo. Buen momento para retomar un vínculo o proyecto que habías dejado en pausa. En lo económico, ojo con gastos innecesarios.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tenés la cabeza a mil, pero te puede costar enfocarte. Tratá de priorizar porque si querés hacer todo, no terminás nada. En el amor, se viene una conversación importante que aclara el panorama.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Día ideal para proyectar a futuro. Podés sentir ganas de cambiar algo grande en tu vida. Escuchá esa intuición. En lo emocional, buscá espacios de tranquilidad para no sobrecargarte.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Se remueven emociones profundas. Puede aparecer algo del pasado o una charla incómoda, pero necesaria. No evites lo que sentís. En lo laboral, evitá confrontaciones innecesarias.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Las relaciones toman protagonismo. Puede haber tensiones si venís acumulando cosas sin decir. Buen momento para ordenar vínculos con claridad, sin vueltas. En lo laboral, todo fluye mejor de lo esperado.

Virgo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Día productivo si te organizás. Hay energía para resolver pendientes y sentirte más liviano/a. En la salud, tratá de no exigirte de más. En el amor, pequeños gestos hacen la diferencia.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Se activa el deseo, la creatividad y las ganas de disfrutar. Buen día para conectar con lo que te apasiona. En lo afectivo, hay intensidad, pero tratá de no controlar tanto.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Tu atención va a estar en lo familiar o en temas del hogar. Puede haber algo que resolver o acomodar. No lo postergues. En lo emocional, necesitás contención más que aventura hoy.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Día movido, con muchas comunicaciones, mensajes o reuniones. Puede ser positivo si sabés manejar los tiempos. En lo afectivo, cuidado con malentendidos.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Tema dinero en foco: ingresos, gastos o decisiones económicas. Pensá a largo plazo antes de actuar. En lo personal, estás buscando más estabilidad, aunque no lo digas.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Con la Luna en tu signo, todo se siente más intenso. Estás más sensible, pero también más intuitivo/a. Aprovechá para conectar con vos y tomar decisiones desde lo emocional, pero sin idealizar.