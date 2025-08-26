¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 26 de agosto de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 26 de agosto de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Día para poner los pies en la tierra: no alcanza con la iniciativa, hay que sostenerla. Ojo con la ansiedad en el laburo. Si bajás un cambio, podés concretar algo importante.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

La Luna te empuja a proyectar a largo plazo. Buen día para planear viajes o estudios. En el amor, Venus te da ternura y ganas de apostar a relaciones más equilibradas.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Marte en tu signo te tiene a mil: hablás, resolvés y convencés. Eso sí, cuidá no pasarte de rosca y discutir al divino botón. Gran jornada para negociaciones o acuerdos rápidos.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Hoy se pone la lupa en los vínculos. Puede aparecer una charla clave con alguien cercano. Te conviene escuchar más de lo que hablás. Buen momento para ordenar papeles compartidos.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Tenés energía de sobra, pero la Luna te pide disciplina. Día ideal para retomar rutinas de cuidado personal. Ojo con la impaciencia en pareja: soltá el dramatismo.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

La creatividad está encendida, pero con sentido práctico. Ideal para proyectos que mezclen arte y organización. En lo sentimental, Venus te da seguridad y dulzura.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Tu planeta regente (Venus) en tu signo hace que todo gire a tu favor en vínculos y estética. Si estabas con ganas de un cambio de look, hoy es el día. En familia, ponés calma.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Día de revelaciones internas: algo se acomoda en tu mente y ves claro lo que antes estaba confuso. Evitá obsesionarte con detalles mínimos. Conversación profunda a la vista.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

La Luna te pide bajar a tierra las ideas. Tu entusiasmo es grande, pero necesitás plan. En lo económico, chance de un ingreso inesperado. Buen momento para compras útiles.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Con la Luna en tu signo, todo te toca de cerca. Puede que estés más sensible de lo usual. Si te animás a mostrar esa vulnerabilidad, vas a generar más conexión con los demás.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Día de introspección: no es momento de dar todas las respuestas, sino de escucharte. Marte te da chispa social, pero buscá equilibrio con espacios de silencio.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Neptuno desde tu signo te regala intuición a flor de piel. Con la Luna en buen aspecto, podés recibir noticias alentadoras de un grupo o equipo. Ojo con dispersarte demasiado.