¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 26 de enero de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 26 de enero de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Arrancás la semana con energía, pero ojo con la impulsividad. No todo se resuelve ya. Organizate mejor y evitá discutir por pavadas, sobre todo en el trabajo.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

El lunes te encuentra sensible y reflexivo. Necesitás seguridad emocional. Buen día para ordenar cuentas y hablar claro con alguien cercano.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tu cabeza no para, pero el cuerpo te pide calma. Elegí bien qué batallas dar. Una charla pendiente puede destrabarse si bajás un cambio.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

La familia o el hogar toman protagonismo. Puede aparecer cierta nostalgia, pero también una sensación de contención. Escuchá tu intuición.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Tenés ganas de destacarte y hacerte escuchar. Está bien, pero no pases por arriba a nadie. Buen día para liderar sin imponer.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

El orden te salva el lunes. Hacer listas, planificar y cumplir te va a dar tranquilidad. En lo emocional, no seas tan duro con vos mismo.

Virgo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Buscás equilibrio, pero algo te descoloca. No intentes quedar bien con todo el mundo. Priorizarte no es egoísmo.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Día intenso a nivel emocional. Podés sentir celos o desconfianza, pero tratá de no sacar conclusiones rápidas. Esperá un poco más de info.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

El lunes te pide foco. Menos dispersión y más compromiso. Buen momento para proyectar viajes o estudios a mediano plazo.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Arrancás la semana con responsabilidad al máximo. No cargues con todo solo. Delegar también es una forma de avanzar.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Ideas nuevas y ganas de cambiar rutinas. Excelente día para proponer algo distinto en el trabajo o animarte a decir lo que pensás.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Estás más sensible de lo habitual. Cuidá tu energía y poné límites. Un momento de introspección te va a hacer bien.