¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 26 de febrero de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy 26 de febrero de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Hoy la energía te pide que frenes un poco, Aries. Estás a mil y podés quemarte si no dosificás. En el amor, un mensaje inesperado te va a hacer sonreír. Cuidado con los gastos innecesarios, que la plata no cae del cielo.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Tu paciencia será puesta a prueba, pero vos sabés cómo bancártela. En el laburo, puede haber una noticia que te haga replantear tu rumbo. En lo sentimental, es un buen día para hablar de lo que sentís, sin vueltas.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tu cabeza va a mil, pero hoy lo importante es conectar con lo simple. Una charla con un amigo te va a dar claridad. Si estás en pareja, cuidado con los malentendidos. Y si estás soltero, abrí los ojos: hay alguien mirándote más de lo que pensás.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Hoy estás sensible, pero no dejes que te afecte demasiado. Algo en el trabajo te va a desafiar, pero confiá en tu intuición. En el amor, es momento de poner los puntos sobre las íes si hay algo que no te cierra.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

El protagonismo es tuyo, Leo, pero no te pases de rosca. Hoy es clave escuchar más y hablar menos. En lo económico, pensá dos veces antes de tomar una decisión grande. En el amor, la pasión está a full, pero no descuides los detalles.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Todo en orden, pero… ¿estás disfrutando? Hoy es un buen día para cortar con la rutina y hacer algo distinto. En el trabajo, una oportunidad inesperada podría aparecer. En lo sentimental, es momento de soltar viejos rencores.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Hoy el equilibrio se te escapa un poco, pero tranqui, que es pasajero. En el amor, una conversación sincera puede aclarar cosas. En lo financiero, cuidado con los gastos por impulso.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Tu magnetismo está en su punto más alto, Escorpio. Usalo bien. En el trabajo, alguien te va a pedir ayuda, y te conviene dar una mano. En el amor, hay mucha intensidad, pero tratá de no ser tan extremista.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Se vienen cambios, Sagitario, y vos amás eso. Una propuesta inesperada puede cambiar tu rumbo. En el amor, es un buen día para arriesgar. Si estás en pareja, sorprendé. Si estás soltero, no te encierres en casa.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

El esfuerzo siempre rinde frutos, pero hoy no te mates trabajando. Un reconocimiento llega cuando menos lo esperás. En el amor, alguien te tiene en la mira, pero vos no te das cuenta. Estate atento.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Tu creatividad está a full, pero hoy necesitás enfocarte. En lo laboral, algo nuevo puede abrirse paso. En el amor, si sentís que alguien te está esquivando, preguntale de frente qué le pasa.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Feliz cumple a los piscianos de esta fecha. Hoy es tu día para brillar. Hacé lo que te haga feliz sin pensar en qué dirán los demás. En el amor, todo fluye mejor si no te dramatizás.