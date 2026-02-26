¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 26 de febrero de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 26 de febrero de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Día intenso, Aries. Vas a sentir que todo se acelera, especialmente en lo laboral. Puede aparecer una propuesta inesperada o una conversación que te obligue a posicionarte. En el amor, menos impulsividad y más escucha. No todo se resuelve a los gritos internos. Bajá un cambio y vas a ganar.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

La energía del día te invita a salir de la zona cómoda. Algo que venías postergando —un trámite, una charla, una decisión financiera— pide resolución. Buen momento para ordenar cuentas y planificar a mediano plazo. En lo afectivo, alguien busca más demostraciones concretas.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tu mente va a estar a mil. Excelente jornada para reuniones, escritura, entrevistas o estudios. Eso sí: evitá dispersarte. En lo emocional, puede haber cierta confusión si no decís lo que realmente sentís. Sé claro, incluso si incomoda un poco.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Día sensible, pero productivo. Hay avances en temas económicos o familiares. Puede surgir una conversación importante en casa. No cargues con responsabilidades que no te corresponden. El autocuidado no es egoísmo, es equilibrio.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Estás magnético/a. Las miradas se posan en vos y eso puede jugar muy a favor en lo profesional. Sin embargo, evitá entrar en luchas de ego. En pareja o vínculos cercanos, el desafío es compartir protagonismo.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Jornada ideal para organizar, limpiar, depurar —tanto en lo material como en lo emocional—. Algo se acomoda en el trabajo, pero exige paciencia. En salud, prestá atención al descanso. No podés con todo si no frenás.

Virgo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Día creativo y social. Invitaciones, encuentros o contactos que pueden abrir puertas interesantes. En el amor, las cosas se ponen más claras: o avanza o se redefine. Es momento de buscar equilibrio real, no aparente.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Movimiento interno fuerte. Puede que algo del pasado reaparezca para cerrar definitivamente un ciclo. En lo laboral, mantené perfil bajo y observá. Tenés más poder del que creés, pero no hace falta mostrar todas las cartas.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

La energía te impulsa a expandirte. Buen momento para planificar viajes, estudios o proyectos nuevos. En el amor, una charla honesta puede fortalecer el vínculo. Cuidado con prometer más de lo que podés cumplir.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Día clave en lo financiero. Revisiones, acuerdos o decisiones que impactan en tu economía. Mantené la estrategia y no te dejes llevar por presiones externas. En lo emocional, mostrarse vulnerable puede acercarte más a alguien.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

La Luna activa tus vínculos. Puede haber definiciones en pareja o asociaciones laborales. Día para negociar y buscar puntos en común. No te cierres en tu postura solo por orgullo. Escuchar también es revolucionario.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Con el Sol transitando tu signo, estás en plena temporada pisciana. Sensibilidad a flor de piel, pero también intuición muy afinada. Ideal para actividades artísticas o espirituales. En lo práctico, ordená pendientes para que no te abrumen.