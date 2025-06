¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 26 de junio de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 26 de junio de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Energía y acción en primer plano. Vas a sentirte con ganas de resolver todo de una, pero ojo con pisar a otros en el camino. Un tema familiar puede requerir más paciencia de la que tenés a mano, así que contá hasta diez antes de responder. Ideal para arrancar un nuevo proyecto físico o creativo.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Día para bajar un cambio. Los astros te invitan a reconectar con lo simple: una comida rica, una charla sin vueltas, o una caminata al aire libre. No te resistas al descanso. En lo laboral, mejor no tomar decisiones apresuradas. Dejá que las cosas decanten solas.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Palabras con poder. Tu capacidad de comunicar está en su punto justo. Usala bien: una charla pendiente puede destrabarse. También es un buen día para estudiar, leer o escribir. Pero cuidá el exceso de info, no hace falta saber todo para actuar.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Conectá con tu valor. La Luna te pone sensible, pero también muy perceptivo. Vas a estar muy pendiente de tu entorno emocional, y eso puede ayudarte a tomar decisiones desde otro lugar. Cuestiones de plata o autoestima se ponen sobre la mesa: no te subestimes.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Luces, cámara… introspección. No es el típico día leonino para brillar afuera, sino para mirar hacia adentro. Estás replanteándote cosas importantes. Tomate el tiempo para entender qué querés de verdad, no lo que se espera de vos. Y no te olvides de mimarte un poco.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

El universo te pide soltar el control. Cuanto más te resistas a lo inesperado, más tenso vas a estar. Probá confiar en que las cosas se van a acomodar, aunque no sepas cómo. Buen momento para prácticas espirituales, meditación o escritura personal.

Virgo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Conexiones con propósito. Charlas con amigos o colegas pueden abrirte nuevas puertas. Si estás en equipo, va a fluir todo mucho mejor que si querés hacer todo solo. No postergues más esa reunión o café pendiente: puede traerte más de una sorpresa.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

La ambición en alza. Hoy vas a tener el radar bien afilado para detectar oportunidades. Pero cuidado con querer controlarlo todo. Tu poder de influencia está fuerte, usalo con ética. Algo relacionado con tu imagen pública o laboral puede tomar protagonismo.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Horizontes abiertos. Ideal para pensar en viajes, estudiar algo nuevo o simplemente ver las cosas desde otra perspectiva. No te encierres en rutinas que ya no te motivan. Una noticia inesperada puede sacudir tu visión de algo, para mejor.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Día de transformación interna. Algo está cambiando adentro tuyo y ya no hay vuelta atrás. Puede haber una charla intensa o una revelación emocional que te marque. No temas profundizar en lo que te incomoda. Lo que soltás, deja espacio para algo mejor.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Relaciones en primer plano. La energía está puesta en tus vínculos más cercanos. Puede haber una conversación clave o una decisión importante. Escuchá tanto como hablás, y evitá querer tener siempre la razón. Buen momento para alianzas o acuerdos.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Ordená tu mundo. Puede que aparezcan temas de salud o rutinas que te pidan atención. No lo tomes como algo negativo, sino como una oportunidad de mejorar tu día a día. Ponete objetivos realistas y no te sabotees si no sale todo perfecto.