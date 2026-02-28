¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 28 de febrero de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 28 de febrero de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Vas a sentir una energía intensa, casi eléctrica. Es un día ideal para tomar decisiones que venís postergando. En el amor, cuidado con reaccionar impulsivamente: escuchá antes de hablar. En lo laboral, podés destacarte si canalizás bien tu liderazgo.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Necesitás estabilidad y hoy la vas a buscar más que nunca. Buen momento para ordenar finanzas o planificar compras importantes. En pareja, se viene una charla profunda que fortalece el vínculo. Si estás soltero, alguien del pasado podría reaparecer.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Día movido, con mucha comunicación y noticias inesperadas. Aprovechá para cerrar acuerdos o enviar propuestas. En el amor, la clave es no prometer más de lo que podés cumplir. Energía ideal para reuniones y encuentros sociales.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

La Luna te invita a mirar hacia adentro. Puede que estés más sensible de lo habitual, pero eso te va a ayudar a entender mejor lo que necesitás. En lo afectivo, buscás contención real. Buen día para conectar con familia.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Tenés ganas de brillar y el universo te da escenario. Es un día excelente para mostrar proyectos o tomar protagonismo. En el amor, magnetismo alto: si te animás a dar el primer paso, la respuesta puede sorprenderte.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

La energía te pide orden interno. Puede haber pequeños contratiempos, pero nada que no puedas resolver con tu practicidad. En el trabajo, alguien reconoce tu esfuerzo. En lo sentimental, bajá la exigencia: no todo tiene que ser perfecto.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Se activa tu lado social. Invitaciones, mensajes y propuestas pueden aparecer sin previo aviso. Buen momento para reconciliaciones. En lo laboral, negociaciones favorecidas. Confía en tu capacidad para mediar y equilibrar tensiones.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Día intenso emocionalmente. Podés descubrir algo que te cambia la perspectiva sobre una relación o situación laboral. No es momento de confrontar, sino de observar. La intuición va a ser tu mejor guía.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Necesitás movimiento. Si podés hacer algo distinto —un paseo, una salida improvisada— te va a renovar la energía. En lo profesional, surge una idea que puede convertirse en proyecto a futuro. En el amor, sinceridad ante todo.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Responsabilidades en primer plano. Puede que sientas presión, pero también claridad mental para resolver pendientes. Buen día para decisiones financieras. En pareja, hablá de lo que te preocupa sin armar murallas.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Se activa tu creatividad. Día ideal para pensar fuera de lo común y proponer algo innovador. En lo afectivo, buscás libertad y espacios propios. Si estás iniciando algo con alguien, dejá que fluya sin etiquetar demasiado.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Con el Sol transitando tu signo, estás en un momento de sensibilidad y renovación. Es un día para conectar con tus deseos más profundos. En el amor, podés vivir una situación muy romántica. Escuchá tus sueños: traen mensajes importantes.