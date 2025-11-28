¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 28 de noviembre de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 28 de noviembre de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Mañana vas a estar con una energía explosiva, pero cuidado con reaccionar de más. En el laburo o los estudios se viene una chance para destacarte. En lo emocional, alguien te sorprende con un gesto lindo.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Día tranqui pero productivo. Vas a ordenar cosas que venías pateando hace rato. En el amor, una charla sincera acomoda malentendidos. Ojo con los antojos: la ansiedad te puede llevar directo a la heladera.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tu cabeza va a mil y querés hacer todo junto. Prioridades: si no organizás, te estresás. Buen día para mandar mensajes pendientes o retomar conexiones. En el amor, algo fluye sin que lo busques.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Te levantás sensible, pero a media mañana recuperás la chispa. En lo laboral, te piden algo a último momento: dale tu toque y quedás re bien. Una noticia familiar te deja pensando.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Te sentís más sociable que de costumbre. Ideal para reuniones, entrevistas o cerrar acuerdos. En el amor, si estás en pareja, hay momento romántico; si estás solx, alguien te mira con interés.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Vas a estar detallista al extremo, pero eso te salva de un error ajeno. En lo personal, necesitás bajar un cambio y no cargar con responsabilidades que no te corresponden. Buen día para compras útiles.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Tu equilibrio emocional mejora un montón mañana. Si estabas enroscándote con algo, se aclara. Salida improvisada a la tarde que te hace bien. En el amor, más armonía que conflicto.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Día intenso, como te gusta. Algo que te venía molestando se resuelve de golpe. No te guardes tanto: si hablás, conseguís más de lo que pensás. En el amor, pasión pero también exigencia.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Buen día para festejar, planear o arrancar algo nuevo. Tu humor contagia. En lo laboral, te llega una propuesta o comentario motivador. En lo afectivo, alguien se sincera con vos.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Vas a estar ultra práctico. Resolución total de temas pendientes. Cuidado con el malhumor matutino: después se te pasa. En lo emocional, necesitás tu espacio, pero alguien insiste… con suerte.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Creatividad al palo. Si necesitás una idea fresca, mañana aparece. Contactos nuevos que pueden servir más adelante. En el amor, sorpresa inesperada (buena, tranquila). No descartes nada.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Día sensible, pero para bien: intuición fina. En el trabajo, alguien te pide ayuda y eso mejora tu vínculo. En el plano personal, recordás algo que te mueve el corazón.