¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 28 de octubre de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 28 de octubre de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Este martes te encuentra con ganas de renovar tu entorno laboral o encarar un nuevo proyecto personal. Las energías taurinas te invitan a estabilizar tus finanzas: no te apures, pero sí movete con estrategia. En el amor, una charla pendiente puede aclarar mucho más de lo que pensabas. Cuidá tus impulsos y escuchá más de lo que hablás.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

La Luna nueva en tu signo marca un antes y un después. Estás cerrando un ciclo de inseguridades y empezando otro más alineado con lo que realmente querés. Buen momento para animarte a algo distinto, sobre todo en lo personal. Venus, tu regente, te vuelve irresistible: si estás solx, podrías tener un encuentro que te cambie el ánimo.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Venís de semanas con mucho movimiento mental, pero esta Luna nueva te pide bajar un cambio. Es hora de priorizar tu bienestar y dejar de postergar el descanso. En lo profesional, algo que parecía trabado empieza a destrabarse. Cuidá tus palabras: Mercurio en Escorpio puede volverlas filosas sin que te des cuenta.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Te sentís con más energía para vincularte y proyectar a futuro. La Luna nueva en Tauro te da solidez emocional y la posibilidad de construir algo duradero, ya sea en pareja o en sociedad. En lo familiar, hay un cierre de etapa que puede doler un poco, pero te libera. Confianza y foco: vas por buen camino.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Con Venus y Marte en tu signo, estás brillando fuerte, y eso no pasa desapercibido. Es un gran día para mostrar tus talentos o tomar decisiones valientes en lo laboral. En el amor, la pasión sube la temperatura, pero también los egos. Procurá no competir con quien amás. Si canalizás esa energía en lo creativo, todo fluye mejor.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Los astros te invitan a reorganizar tu agenda y soltar lo que ya no rinde. Mercurio, tu regente, te vuelve más introspectivx: no es momento de hablar por hablar, sino de profundizar. En lo económico, una oportunidad que parecía pequeña puede volverse clave si la aprovechás con tu típica disciplina. En el amor, claridad antes que perfección.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Venus —tu planeta regente— y Marte te inspiran a tomar decisiones desde el deseo, no desde la conveniencia. La Luna nueva te impulsa a comprometerte con lo que realmente te nutre. En el ámbito laboral, podés recibir reconocimiento o una propuesta inesperada. En lo afectivo, dejá que fluya: no todo tiene que tener forma todavía.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Con Mercurio transitando tu signo, estás más perceptivx que nunca. Las conversaciones intensas pueden ser reveladoras si no te encerrás en el silencio. La Luna nueva te empuja a mirar tus vínculos desde otro lugar: menos control, más confianza. En lo económico, se vienen cambios favorables si sabés negociar con astucia.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Después de semanas de dispersión, la energía taurina te pide foco. Es momento de ordenar rutinas y comprometerte con objetivos concretos. En el amor, alguien de tu entorno cotidiano puede sorprenderte con una confesión. Si estás en pareja, eviten competir: la clave está en sumar, no en medir quién puede más.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

La Luna nueva en un signo afín te beneficia. Estás con fuerza para iniciar proyectos que requieran constancia y visión a largo plazo. En lo emocional, algo cambia: te animás a mostrarte más vulnerable y eso mejora tus vínculos. En lo financiero, hay estabilidad si mantenés los pies en la tierra y evitás gastos impulsivos.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Tu necesidad de independencia choca un poco con la energía estable de esta Luna nueva. No te apresures a tomar decisiones drásticas; mejor observá qué te está pidiendo el cuerpo. En lo profesional, alguien reconoce tu originalidad y podría abrirte una puerta interesante. En lo afectivo, menos teoría, más acción.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Este martes se activa tu sensibilidad, pero con más claridad que de costumbre. La Luna nueva te invita a poner límites saludables, especialmente con personas que absorben tu energía. Buen momento para iniciar una terapia, un hábito nuevo o algo creativo. En el amor, se aclara una situación que venía confusa.