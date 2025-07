¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 29 de julio de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 29 de julio de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Clima emocional contenido, pero con visión estratégica. Hoy vas a sentir la necesidad de tomarte las cosas con más seriedad. Quizás surja alguna tensión en lo laboral o con figuras de autoridad. No te frustres: es un buen momento para mostrar madurez sin dejar de lado tu impulso natural. En el amor, se pide paciencia.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Día para avanzar en proyectos a largo plazo. La Luna en Capricornio favorece tu signo de tierra, dándote foco y realismo. Excelente para trámites, decisiones financieras o estructurar planes con otra persona. Cuidá tu cuerpo: no postergues chequeos o descansos. En lo afectivo, te sentís más estable.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Cierta energía densa te obliga a frenar un poco. Mercurio en Leo te da chispa mental, pero la oposición con Saturno puede generar trabas o demoras. Intentá no forzar conversaciones o acuerdos. Hablá con claridad, pero sin imponer. Buen momento para revisar límites emocionales.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Día exigente en el plano vincular. Con la Luna en tu signo opuesto, podés sentir que el otro tiene la posta o que tus necesidades no están siendo escuchadas. No te encierres en la sensibilidad: expresá con madurez. En lo laboral, no es momento de improvisar.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Mucho fuego mental y necesidad de protagonismo. Mercurio en tu signo potencia tu carisma, pero el Sol enfrentado a Saturno pide más humildad y escucha. Si hay diferencias con personas mayores o figuras de poder, manejate con diplomacia. Cuidá tu energía física: no te sobreexijas.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Buen día para ordenar lo interno y lo externo. La Luna en Capricornio te ayuda a poner límites y organizar tareas. Puede haber momentos de introspección o decisiones importantes respecto a vínculos del pasado. Atendé tu cuerpo, sobre todo digestión y descanso. En el amor, menos es más.

Virgo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

El equilibrio se siente más inestable hoy. Tensiones familiares o temas del pasado pueden emerger. No te pongas en modo complaciente: es hora de decir lo que pensás con respeto. En lo afectivo, estás más reflexivo que romántico. No todo necesita resolverse hoy.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Día de silencios que dicen mucho. Tu intuición está fina, pero lo que se necesita es acción responsable. Puede haber noticias o charlas importantes. No esquives decisiones difíciles. Buen momento para avanzar con temas legales, estudios o viajes. El amor pide compromiso real.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Chocás con estructuras o personas que no entienden tu visión. Día algo trabado en lo financiero o profesional. Usá tu creatividad para buscar soluciones, pero sin impulsividad. En lo vincular, pueden surgir planteos sobre independencia y compromiso. No huyas: escuchá de verdad.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

La Luna en tu signo te da protagonismo emocional. No es fácil para vos lidiar con lo sentimental, pero hoy necesitás hacerlo. Afloran temas de control, madurez y responsabilidad. En lo laboral, se vislumbran definiciones clave. En lo afectivo, no tengas miedo de mostrar vulnerabilidad.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

La tensión entre lo que querés y lo que debés hacer se hace sentir. Posibles conflictos con autoridad o con rutinas que ya no te representan. Evitá choques innecesarios y canalizá la energía en acciones concretas. Tu cuerpo puede estar somatizando tensiones: descansá y desconectá.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Emociones profundas piden espacio. No es día para forzar resultados ni para quedar bien con todos. Algo en tu círculo íntimo necesita revisión o sinceramiento. En lo creativo, hay mucha fuerza: usala para conectar con tu sensibilidad sin caer en la nostalgia. Amores del pasado pueden reaparecer.