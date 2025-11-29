¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 29 de noviembre de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 29 de noviembre de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

El día te empuja a tomar decisiones rápidas, pero te conviene bajar un cambio. Una charla pendiente puede destrabarse si bajás la guardia. En lo emocional, algo vuelve a entusiasmarte.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

La energía del sábado te invita a ordenar tu mundo personal. Buen momento para replantear gastos y prioridades. En el amor, alguien te sorprende con un gesto inesperado.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tu carisma sube y atraés más atención de la que imaginás. Ideal para encuentros y salidas. Cuidado con decir más de lo necesario: una frase puede malinterpretarse.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Necesitás intimidad y calma. El cuerpo pide descanso y la mente, claridad. Una noticia familiar puede cambiar tu agenda del día. No cargues responsabilidades que no te corresponden.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

La jornada favorece las conexiones sociales, reuniones o actividades que te pongan en movimiento. En lo sentimental, una conversación sincera abre una nueva etapa.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Buen día para enfocarte en proyectos estancados y darles un giro. La creatividad aparece donde menos la esperabas. En el amor, evitá controlar situaciones: soltá y dejá fluir.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

El sábado trae equilibrio y un poco de alivio emocional. Podés resolver un conflicto reciente si buscás el punto medio. Planes con amigos o pareja te llenan de energía.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Te levantás con intuiciones muy fuertes: haceles caso. Un secreto o información nueva cambia tu perspectiva. Pasión a flor de piel en el amor.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

El día te favorece para viajes cortos, paseos o encuentros espontáneos. La energía está a tu favor. En pareja, necesitás más libertad; si estás soltero, alguien te llama la atención.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Momento ideal para ordenar lo que venías postergando. Una cuestión laboral aparece incluso en el fin de semana, pero la resolvés con eficacia. En el plano afectivo, pedí lo que necesitás.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Se activa tu costado creativo y social. Buen día para reuniones, proyectos colaborativos o actividades diferentes. En el amor, te sorprende una conexión nueva.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Tu sensibilidad está alta, y eso puede jugarte a favor si canalizás bien la energía. Charla profunda con alguien cercano. En pareja, se aclara algo que te inquietaba.