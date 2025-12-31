¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 31 de diciembre de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 31 de diciembre de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

El año se va con intensidad, como a vos te gusta. Este 31 te encuentra reflexionando sobre decisiones fuertes que tomaste y otras que dejaste pasar. Ideal para cerrar discusiones pendientes y arrancar el 2026 liviano. En el amor, noche pasional o charla profunda que marca un antes y un después. Ojo con el exceso de impulsos (y de brindis).

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Día de balance emocional y material. Sentís orgullo por lo que lograste, aunque también aparece el deseo de cambiar ciertas rutinas. Este 31 te pide agradecer lo que sí funcionó. En pareja, clima tranquilo y cómplice; si estás solx, alguien del pasado puede volver a aparecer justo antes de las doce.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Cierre de año con mil pensamientos dando vueltas. Este 31 necesitás hablar, reírte y rodearte de gente que te estimule. Excelente noche para socializar y hacer contactos que se proyectan al 2026. En lo afectivo, definiciones: o se profundiza algo o se suelta sin drama.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Las emociones están a flor de piel. El último día del año te conecta con la familia, los recuerdos y las personas que te acompañaron en los momentos difíciles. Puede haber nostalgia, pero también mucha gratitud. En el amor, noche sensible y sincera. Ideal para brindar desde el corazón.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Este 31 te encuentra brillando, incluso sin proponértelo. Sos el alma de la reunión y cerrás el año con una sensación de merecimiento. Se vienen nuevos desafíos y ya los estás oliendo. En el amor, magnetismo a pleno: alguien te mira distinto y no pasa desapercibido.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Día de balance fino, como te gusta. Revisás lo que funcionó y lo que no, pero sin castigarte tanto. El 31 te invita a relajarte un poco más y disfrutar. En vínculos, se aclara una situación que venía confusa. Noche ideal para promesas realistas y objetivos claros.

Virgo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Cierre de año con necesidad de armonía. Este 31 buscás paz, buena compañía y cero conflictos. Ideal para despedir el 2025 con belleza, música y charlas profundas. En el amor, se fortalece un vínculo o aparece alguien que te hace creer de nuevo en el equilibrio.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Noche intensa, transformadora y reveladora. El 31 te trae una conversación clave o una decisión interna muy fuerte. Algo muere para que algo nuevo nazca en 2026. En el amor, pasión y verdad: no hay lugar para medias tintas. Brindis potente y deseo claro.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Cerrás el año con ganas de más: más viajes, más libertad, más aventuras. El 31 es ideal para rodearte de gente que te inspire. En lo afectivo, clima relajado y divertido; si estás solx, hay coqueteo asegurado. Atención a las promesas que hacés después de medianoche…

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

El año termina y sentís que fue intenso pero productivo. Este 31 bajás un cambio y te permitís disfrutar de lo logrado. Se viene un 2026 de grandes responsabilidades, pero ahora toca brindar. En el amor, estabilidad y compromiso; noche tranquila pero significativa.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Cierre de año con ideas nuevas y ganas de cambiarlo todo. El 31 te inspira a proyectar distinto, más fiel a quien sos. En vínculos, se abren charlas honestas y poco convencionales. Ideal para despedir el año rodeadx de amistades y sueños compartidos.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Día muy sensible y espiritual. El 31 te conecta con lo invisible, con lo que sentís más allá de las palabras. Ideal para rituales, deseos y agradecimientos. En el amor, ternura y conexión profunda. Noche mágica si confiás en tu intuición.