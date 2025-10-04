¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 4 de octubre de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 4 de octubre de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Hoy tu energía está a full, pero ojo con los impulsos. Es un día ideal para encarar proyectos nuevos, aunque tenés que medir tus palabras porque alguien cercano puede sentirse pasado por alto. En el amor, la pasión te gana la pulseada.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Te pinta la necesidad de bajar un cambio. La rutina te pesa, pero encontrás en los pequeños placeres (comida rica, música, una charla tranquila) tu cable a tierra. Buen momento para ordenar tus finanzas y poner límites claros.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

La comunicación se vuelve tu fuerte: llamadas, mensajes y encuentros inesperados te van a tener a mil. Ideal para negociar, estudiar o resolver trámites. En pareja, se enciende la chispa con una conversación profunda.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

El día trae recuerdos que te ponen sensible, pero también motivación para proyectar cambios en tu vida personal. La plata puede estar en el centro de la escena: buen momento para revisar gastos y encarar un plan de ahorro.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Tu carisma brilla y atraés miradas sin proponértelo. El liderazgo fluye en lo laboral y te buscan para mediar en conflictos. En el amor, hay chance de encuentros intensos y hasta de reconciliaciones. No te olvides de cuidar tu ego.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Te sentís más introspectivo que de costumbre. Buen día para ordenar pendientes, pero sin exigirte demasiado. Tu salud pide atención: escuchá al cuerpo y descansá un poco más. En lo afectivo, alguien puede sorprenderte con un gesto simple pero valioso.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Con la Luna acompañándote, es un día ideal para charlas profundas y decisiones importantes en pareja o sociedades. Estás en modo conciliador, pero tené cuidado de no ceder más de la cuenta. En lo laboral, se abre una puerta interesante.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Tu intuición está finísima: lo que sientas hoy, escuchalo. En el trabajo, podés detectar oportunidades donde otros no ven nada. En el amor, aparecen tensiones, pero también mucha intensidad: lo que se habla hoy puede transformar la relación.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Tenés ganas de cortar con la rutina y buscar aventura, aunque sea en cosas simples como salir a pasear o aprender algo nuevo. Excelente día para viajes cortos o planear uno. En lo sentimental, se activa la chispa con alguien que comparte tus intereses.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

La responsabilidad te pesa, pero al mismo tiempo recibís reconocimiento por tu esfuerzo. Puede haber noticias positivas vinculadas a lo laboral o a proyectos de largo plazo. En lo personal, un diálogo sincero aclara un tema pendiente en familia.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Tu cabeza no para: ideas nuevas, planes y proyectos que parecen llegar todos juntos. Ideal para brainstormings o para armar algo creativo. Cuidado con la ansiedad: poné foco en lo que realmente importa. En el amor, necesitás más libertad para ser vos mismo.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Tu sensibilidad está a flor de piel. Buen día para el arte, la música o conectar con lo espiritual. En lo económico, ojo con las ilusiones: revisá bien los números antes de decidir. En pareja, se pide paciencia y empatía.