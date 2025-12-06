Horóscopo de hoy 6 de diciembre 2025: signo por signo, qué dicen los astros

¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 6 de diciembre de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 6 de diciembre de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Este sábado te agarra con una mezcla de ansiedad y entusiasmo. Vas a sentir que algo se está destrabando, sobre todo en temas laborales o proyectos personales que venís empujando hace rato. La clave está en no reaccionar de más: cualquier respuesta impulsiva puede generar roces innecesarios. En lo afectivo, llega una charla que necesitabas para ordenar el corazón.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

La energía del día te invita a bajar un cambio. Tu cuerpo pide descanso y también un poco de silencio mental. Si venías acumulando tensiones, hoy aparece una oportunidad para resolver un trámite o conflicto familiar que te tenía cansado/a. En el amor, un gesto simple de tu pareja o de alguien que te gusta te devuelve la calma.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Hoy estás especialmente lúcido/a. Es un día ideal para escribir, negociar, estudiar o diseñar un plan a futuro. Se activa tu intuición social: podés detectar quién suma y quién resta en tu entorno. En el ámbito emocional, se abre una charla intensa pero sanadora. Ojo con las distracciones: tratá de terminar lo que empezás.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Tu mundo emocional está más sensible que de costumbre, pero también más sabio. Algo relacionado con tu hogar o tu pasado pide ser revisado. No esquives el tema: si lo encarás, ganás claridad. Económicamente, un pequeño gasto inesperado puede aparecer, pero se soluciona rápido. En el amor, buscás contención y la vas a encontrar.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

La jornada te empuja a tomar protagonismo, aunque quizás vos preferirías pasar desapercibido/a. Puede surgir una conversación vinculada a tu trabajo o a un proyecto donde te toca liderar. Aceptá ese rol: te favorece. En lo sentimental, hay una chispa extra; si estás con alguien, el vínculo se enciende, y si estás solo/a, podés llamar la atención de alguien interesante.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Hoy tu mente está muy activa, quizás demasiado. Te conviene organizar el día para que no se te acumule la ansiedad. Buen momento para revisar cuentas, papeles o decisiones laborales. En vínculos, podés sentirte un poco crítico/a, así que elegí bien las palabras. La noche trae tranquilidad y una sensación de logro.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

La energía del día te invita a equilibrar tu necesidad de agradar con tu necesidad de poner límites. Hoy podés decir que no sin culpa. En lo económico, surge una opción de compra, cambio o inversión que conviene analizar sin apuro. En el amor, una conversación pendiente finalmente encuentra su tono justo.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Estás en un momento de transformación personal profundo, y este día lo marca con claridad. Algo que venías sintiendo “por debajo” empieza a manifestarse. Puede ser una intuición, un proyecto o una decisión emocional. No fuerces nada: la información llega sola. En el amor, pasiones intensas y un magnetismo que se nota.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Con el Sol en tu signo, hoy tenés un plus de energía y carisma. Pero también aparece cierta necesidad de replantearte rutinas o hábitos que ya no te acompañan. Si estás trabajando un proyecto personal, viene un avance concreto. En el amor, ganas de hablar con transparencia y de proyectar a futuro.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Este sábado te encuentra un poco introspectivo/a. Estás pensando en cambios a largo plazo y ordenando prioridades. Puede aparecer una noticia laboral o un mensaje que te empuja a reorganizar la semana que viene. En lo afectivo, necesitás seguridad y claridad: buscá conversaciones honestas.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Día ideal para conectar con amigos, redes o proyectos colectivos. Tu creatividad está afilada, y podés tener una idea brillante que merecería ser anotada. En el amor, se mezcla lo inesperado con lo estimulante: puede aparecer alguien diferente, o tu pareja puede sorprenderte. Buen clima general, con ganas de movimiento.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

La energía del día te exige un poco más de foco y responsabilidad, sobre todo en temas laborales o familiares. Sentís que algo te pide crecer y hacerte cargo. Aunque pueda incomodarte, te beneficia. En lo emocional, estás más sensible, pero también más perceptivo/a. La noche trae alivio y una sensación de conexión.