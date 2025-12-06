domingo 07 de diciembre del 2025
Horóscopo de hoy 7 de diciembre 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Te contamos qué te deparan los astros para los 12 signos zodiacales.

¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy,  7 de diciembre de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy,  7 de diciembre de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Mañana vas a estar con mucha chispa mental, pero también medio impaciente. Ojo con reaccionar al toque. Si necesitás resolver algo, hacelo sin apurarte, que te sale mejor.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Día tranqui, ideal para acomodar cosas pendientes y ordenar tu cabeza. Vas a tener una charla importante que te deja más relajadx. Cuidá tu energía y no te sobrecargues.

 

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Se activa tu costado social: mensajes, encuentros, planes. Pero también puede aparecer alguien demandante. Poné límites suaves pero firmes. Buena vibra para proyectos personales.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Mañana vas a estar más sensible que de costumbre, pero también más intuitivx. Hacé caso a esa vocecita interna. Hay buenas noticias laborales o una oportunidad que te entusiasma.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Jornada ideal para moverte, salir, cambiar de aire. Algo que te tenía trabadx empieza a destrabarse. Evitá discutir por pavadas: no vale la pena. La noche viene con plan lindo.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Vas a estar analítico/a a full, quizás demasiado. No te metas presión. Buen día para revisar cuentas, organizar horarios o ponerle orden a un tema que te tenía inquieto.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Mañana tu energía va a estar enfocada en vínculos. Podés resolver un malentendido o aclarar una situación que te venía rondando la cabeza. Mucha armonía a la tarde.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

El día te encuentra práctico/a y con ganas de avanzar. Vas a cortar con algo que ya no suma y te vas a sentir livianx. Buenas señales en temas laborales o económicos.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

La creatividad te explota. Estás con entusiasmo y eso contagia. Aprovechá para arrancar algo que venías postergando. Romance en alza, ya sea con alguien nuevo o con quien ya conocés.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Mañana vas a querer estar más en tu mundo. Necesitás bajar un cambio. Si podés, dedicate un rato a vos. Algo del hogar o la familia pide atención, pero lo resolvés bien.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Viene un día social y dinámico. Charlas que te abren la cabeza y una noticia inesperada pero positiva. Podés recibir una propuesta que te intriga. Seguí tu intuición.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Mañana te trae claridad en algo que te tenía confundido. Buen momento para ordenar prioridades. También hay chance de un gesto o mensaje que te alegra el día.

