Horóscopo de hoy 7 de diciembre 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Horóscopo de hoy, 7 de diciembre de 2025: signo por signo, qué dicen los astros
Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy
Mañana vas a estar con mucha chispa mental, pero también medio impaciente. Ojo con reaccionar al toque. Si necesitás resolver algo, hacelo sin apurarte, que te sale mejor.
Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy
Día tranqui, ideal para acomodar cosas pendientes y ordenar tu cabeza. Vas a tener una charla importante que te deja más relajadx. Cuidá tu energía y no te sobrecargues.
Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy
Se activa tu costado social: mensajes, encuentros, planes. Pero también puede aparecer alguien demandante. Poné límites suaves pero firmes. Buena vibra para proyectos personales.
Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy
Mañana vas a estar más sensible que de costumbre, pero también más intuitivx. Hacé caso a esa vocecita interna. Hay buenas noticias laborales o una oportunidad que te entusiasma.
Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy
Jornada ideal para moverte, salir, cambiar de aire. Algo que te tenía trabadx empieza a destrabarse. Evitá discutir por pavadas: no vale la pena. La noche viene con plan lindo.
Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy
Vas a estar analítico/a a full, quizás demasiado. No te metas presión. Buen día para revisar cuentas, organizar horarios o ponerle orden a un tema que te tenía inquieto.
Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy
Mañana tu energía va a estar enfocada en vínculos. Podés resolver un malentendido o aclarar una situación que te venía rondando la cabeza. Mucha armonía a la tarde.
Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy
El día te encuentra práctico/a y con ganas de avanzar. Vas a cortar con algo que ya no suma y te vas a sentir livianx. Buenas señales en temas laborales o económicos.
Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy
La creatividad te explota. Estás con entusiasmo y eso contagia. Aprovechá para arrancar algo que venías postergando. Romance en alza, ya sea con alguien nuevo o con quien ya conocés.
Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy
Mañana vas a querer estar más en tu mundo. Necesitás bajar un cambio. Si podés, dedicate un rato a vos. Algo del hogar o la familia pide atención, pero lo resolvés bien.
Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy
Viene un día social y dinámico. Charlas que te abren la cabeza y una noticia inesperada pero positiva. Podés recibir una propuesta que te intriga. Seguí tu intuición.
Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy
Mañana te trae claridad en algo que te tenía confundido. Buen momento para ordenar prioridades. También hay chance de un gesto o mensaje que te alegra el día.