¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 7 de marzo de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 7 de marzo de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Día de energía intensa, pero ojo con reaccionar sin pensar. Te puede picar la lengua en una discusión, así que respirá hondo antes de largar cualquier cosa. En el amor, una sorpresa inesperada.

Aries

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Hoy te conviene bajar un cambio y no forzar las cosas. Si sentís que te cuesta avanzar, no es el momento de empujar, sino de esperar. En el trabajo, paciencia, que las cosas se acomodan solas.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Día ideal para el chamuyo y las conexiones sociales. Te van a llover propuestas, así que aprovechá para moverte. En el amor, alguien que pensabas que estaba en otra te da señales.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Hoy estás más sensible de lo normal, pero tranqui, no es para dramatizar. Es un buen día para cerrar ciclos y enfocarte en vos. Si algo no fluye, dejalo ir.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Vas a brillar más que nunca, pero no te cebes con el ego. Escuchá a los demás y no solo te enfoques en vos. En lo laboral, podés recibir una propuesta interesante.

Leo

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Hoy te sentís con ganas de ordenar todo, pero no te obsesiones. A veces la perfección no existe, y está bien que así sea. En lo financiero, un ingreso inesperado te da alivio.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Tu carisma está en su punto más alto, usalo a tu favor. Día ideal para negociar o cerrar acuerdos. En el amor, si te animás a dar el primer paso, podés sorprenderte.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Algo que estaba oculto sale a la luz, pero tranquilo, no es el fin del mundo. Es un día para escuchar más y hablar menos. En lo emocional, podés sentirte más intenso de lo normal.

Escorpio

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

La rutina te pesa y querés salir corriendo. Si podés escaparte aunque sea unas horas, hacelo. Necesitás cambiar de aire. Buen día para planear un viaje o una salida distinta.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Estás muy enfocado en tus metas, pero no te olvides de disfrutar el presente. Hoy podés recibir un reconocimiento por algo que hiciste bien. Cuidado con el estrés.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Tu creatividad está en su mejor momento, así que dale para adelante con esos proyectos locos que tenés en mente. En lo sentimental, una conversación profunda puede cambiarlo todo.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Día de mucha conexión con tus emociones. Vas a sentir que entendés cosas que antes no veías. Es un buen momento para cerrar heridas y enfocarte en lo que realmente querés.