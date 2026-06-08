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Horóscopo de hoy 8 de junio de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Te contamos qué te deparan los astros para los 12 signos zodiacales.

Horóscopo de hoy 8 de junio de 2026
Horóscopo de hoy 8 de junio de 2026 | Pexels

¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 8 de junio de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 8 de junio de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Arrancás la semana con energía de sobra y ganas de ponerte al frente de todo. Aprovechá ese impulso, pero no quieras resolver cada problema en un solo día. La paciencia va a ser tu mejor aliada.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

El lunes te encuentra buscando estabilidad y orden. Es un buen momento para retomar hábitos que te hacen bien y poner el foco en lo que realmente vale la pena.

Horóscopo de hoy 26 de julio de 2024: signo por signo, qué dicen los astros
Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Las conversaciones cobran protagonismo. Podrías recibir una propuesta interesante o una noticia que te obligue a replantear algunos planes. Mantené la mente abierta.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Empezás la semana con una sensibilidad especial para entender lo que les pasa a los demás. Está bien acompañar, pero no te olvides de atender tus propias necesidades.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Tu confianza está en alza y eso se nota. Es un gran día para tomar la iniciativa en temas laborales o personales. Confiá en tu capacidad para liderar.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

El orden y la organización te ayudan a arrancar con el pie derecho. No te preocupes si algo no sale exactamente como lo planeaste. Adaptarte será más importante que controlar.

Horóscopo de hoy 26 de julio de 2024: signo por signo, qué dicen los astros
Virgo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Buscás equilibrio, pero una situación inesperada podría sacarte un poco de eje. Antes de reaccionar, escuchá todas las versiones. La diplomacia será tu mejor herramienta.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Hay temas que ya no pueden seguir esperando. Este lunes te invita a tomar una decisión o expresar algo que venís guardando hace tiempo. Hacelo con sinceridad.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Sentís ganas de avanzar y proyectar nuevos desafíos. Una idea que parecía lejana empieza a tomar forma. Confiá en tu entusiasmo, pero cuidá los detalles.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

La constancia vuelve a darte resultados. Aunque el camino parezca lento, estás más cerca de tus objetivos de lo que creés. No te distraigas con comparaciones.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Una propuesta diferente o una conversación inesperada puede despertar tu interés. Es un buen día para salir de la rutina y probar algo nuevo.

Horóscopo de hoy 26 de julio de 2024: signo por signo, qué dicen los astros
Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Tu intuición te marca el rumbo en una situación que parecía confusa. Prestá atención a los pequeños detalles: ahí vas a encontrar las respuestas que estabas buscando.

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