¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 8 de noviembre de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 8 de noviembre de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

La Luna en Capricornio te empuja a ponerte las pilas con temas laborales o proyectos personales que venías dejando a medias. Estás más responsable que de costumbre, pero ojo con exigirte de más. La clave del día es la constancia. En el amor, alguien admira tu disciplina… aunque vos no lo notes todavía.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Tu energía está más serena y reflexiva. El día invita a organizar ideas y poner orden interno antes de tomar decisiones grandes. Si venías postergando algo por miedo al cambio, el universo te da señales claras: soltá. En pareja, necesitás más estabilidad emocional, no material.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tu mente está hiperactiva y el entorno social se mueve rápido. Evitá discutir por nimiedades: la comunicación puede ser intensa, pero también reveladora si sabés escuchar. Es un buen día para reencauzar vínculos de amistad o trabajo. La noche promete una charla que te cambia la perspectiva.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Hay temas familiares o emocionales que piden atención. No te refugies en la nostalgia: usá la intuición para resolver desde la madurez. La Luna en oposición te enfrenta a lo que negás, pero también te da poder de sanar viejas heridas. Ideal para cerrar ciclos y descansar.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

El foco está en tu salud física y mental. Es un buen momento para retomar rutinas, alimentación o movimiento. En lo profesional, podés recibir reconocimiento, aunque te cueste aceptarlo sin sentirte presionado. En el amor, te atraen las personas que te desafían intelectualmente.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

El día trae claridad en asuntos creativos o afectivos. Te sentís con ganas de expresarte sin filtros, algo poco común en vos, pero muy positivo. Podés tomar una decisión importante sobre un vínculo o proyecto. Confiá en tu criterio, aunque el entorno dude.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Hay un deseo fuerte de volver a conectar con lo esencial: el hogar, la familia, el descanso. Si estás agotado de las tensiones externas, es el momento de bajar un cambio. La armonía que buscás no está afuera, sino en tus rutinas diarias. En pareja, una conversación profunda renueva el vínculo.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

La energía de este día te potencia: el Sol sigue en tu signo y la Luna en Capricornio te da estructura para concretar. Todo lo que empieces hoy puede tener resultados duraderos. Eso sí, cuidado con la rigidez: no todo se puede controlar. En el amor, tu magnetismo está al máximo.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Es momento de mirar las finanzas y los recursos con otra perspectiva. La energía te invita a planificar mejor, incluso si te aburre el detalle. También podés recibir una buena noticia económica o laboral. En el amor, hay necesidad de más libertad, pero sin romper lo que vale la pena.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

La Luna en tu signo te vuelve más emocional de lo que mostrás. Estás en modo introspectivo, pero con mucha claridad sobre tus metas. Si algo no encaja, lo vas a notar enseguida. Excelente día para tomar decisiones firmes o cortar con lo que no te suma. Tu intuición está afiladísima.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Estás más callado de lo habitual, procesando cosas internas. Puede aparecer cierta nostalgia o sensación de “fin de etapa”. No es momento de forzar nada: dejá que la energía se acomode sola. En lo social, elegí bien con quién compartís tu tiempo: necesitás calma y autenticidad.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Tu sensibilidad se canaliza en los vínculos de amistad o proyectos grupales. Podés sentirte inspirado a colaborar o dar una mano a alguien. También es un día ideal para visualizar objetivos grandes. En el amor, alguien te sorprende con un gesto que te toca el alma.