Horóscopo de hoy 9 de diciembre 2025: signo por signo, qué dicen los astros

¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 8 de diciembre de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 8 de diciembre de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Este martes te vas a sentir con más energía que de costumbre. Ojo con los impulsos: tu cuerpo te banca, pero no abuses. Aflojá con la cafeína y tratá de dormir mejor.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

La semana arranca pesada y tu cuerpo lo siente. Dolores de cuello o espalda por tensión acumulada. Probá estiramientos o una caminata suave: te va a cambiar el día.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Estás con la cabeza a mil y eso puede traerte pequeños olvidos o cansancio mental. Un poco de aire fresco o desconexión del celu te va a dar más claridad y menos estrés.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Tu sensibilidad está más alta de lo normal y eso puede afectarte a nivel físico: gastritis, nervios o pesadez. Comé liviano y hacete un mimo: tu cuerpo te lo va a agradecer.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Buen martes para vos. Tenés vitalidad y ganas, aunque podrías sentirte un poco aceleradx. Regulá la respiración y tomá agua: te ordena el cuerpo y la mente.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Venís arrastrando cansancio y este martes no es la excepción. Andá despacio, no quieras resolver todo hoy. Si podés, dormí una siesta corta o frená a media tarde.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Tu energía está bastante equilibrada. Lo único: tratá de no sobrecargar tus horarios, porque el cuerpo te pasa factura rápido. Una rutina suave de movimiento te hace bien.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Atención a los cambios de humor: pueden reflejarse en dolores de cabeza o tensión corporal. Permitite descansar sin culpa, aunque sea un ratito.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Buen día para mover el cuerpo: te va a hacer bien en todos los niveles. Sólo cuidá articulaciones y evitá exagerar con ejercicios intensos si venís con pausas largas.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Venís firme, pero tu cuerpo necesita pausas estructuradas. Si pasás demasiado tiempo sentadx, lo vas a sentir en la cintura o las piernas. Microdescansos: clave.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Tu energía está un poco dispersa. Podrías sentir cansancio raro o incomodidad física sin explicación. Hidratarte y ordenar tus horarios te devuelve claridad.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Martes sensible, puede que estés con bajón energético. Dormiste medio mal últimamente. No te exijas demasiado y buscá un momento tranquilo para recargar.