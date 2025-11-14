La retorcida teoría de por qué Mauro Icardi se mostró con sus hijas y la China Suárez en un shopping

Luego de cuatro meses, el 11 de noviembre, Mauro Icardi se encontró con sus hijas, Isabella y Francesca. El reencuentro se dio en un marco judicial pedido por el jugador, que regresó a la Argentina con la China Suárez, que presentará su nuevo proyecto actoral. Pese a la gran felicidad de este momento, el jugador habría incumplido una de las medidas establecidas para que se concrete esta reunión y fue la propia Yanina Latorre quien especuló sobre el motivo de por qué lo hizo.

Mauro Icardi, sus hijas y la China Suárez se mostraron públicamente: por qué

Luego de dos días de convivencia en "la casa de los sueños", Mauro Icardi junto a sus dos hijas y la China Suárez decidieron salir a realizar compras a un reconocido shopping de Capital Federal. La familia ensamblada fue capturada por los medios de comunicación al momento que paseaban por las instalaciones hasta el momento que se retiraron, sin querer realizar declaraciones ante la prensa.

Pese a mostrarse felices, Yanina Latorre en SQP (América) indicó que el jugador incumplió con la medida establecida por el Ministerio Público Fiscal respecto a las "reglas" que debía cumplir durante este reencuentro. La Justicia estableció que las menores debían permanecer en "la casa de los sueños", en Tigre, durante su estadía con su padre y cualquier cambio de jurisdicción debía ser informado, lo que no habría realizado Icardi.

Pero este incumplimiento tendría un objetivo detrás, según consignó Latorre. "Hay una cautelar que fue pedida por el propio Icardi, para que no se publiquen fotos de las menores en redes sociales. Ellos tenían que mostrarle al mundo de alguna manera que las chicas son felices con la China. Las pibas faltan al colegio para tener tiempo de calidad con el padre... ¿esto es tiempo de calidad?", especuló la conductora.

Y además, agregó: "Las chicas están ahí, acosadas por la prensa, asustaditas...la China las agarraba de la mano porque quiere la imagen de que ellas la quieren. Él es millonario, tiene casa con pileta, jardín... no era día para Shopping. Contratá un pelotero, un yatecito algo para estar al aire libre pero como Wanda había pedido que no estén con la China porque supuestamente no la quieren, tenían que mostrarse".

De esta forma, la conductora dejó en claro que estas imágenes de Mauro Icardi, sus hijas y la China Suárez son parte de un mensaje que el jugador querría dar: las niñas son felices con su novia, contradiciendo la denuncia de Wanda Nara. Por el momento, la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) no hizo declaraciones al respecto.