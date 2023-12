Creatividad + Coaching

CREDITO CARAS

Como les conté en la publicación anterior, empecé a pintar, porque me gusta, me divierte y me hace bien, pero también, en un intento de experimentar en mí misma cuales son los bloqueos que impiden que la creatividad aflore libremente. Aplicar el coaching para distinguir esos límites abre la grandiosa posibilidad de atravesarlos.

Por si nunca escuchaste hablar de coaching te cuento que es una disciplina que permite trabajar temas, indagando tus juicios y creencias, para encontrar nuevas miradas y nuevos resultados.

Una vez que aprendés a distinguir, como pensás y que te limita,te vas adueñando de tu poder. Y conseguís la motivación necesaria para ir por tus sueños.

¿Cuáles son los límites más comunes a la hora de enfrentar desafíos creativos?

En mi caso, con la pintura, la hoja en blanco fué el espejo que me confrontó con lo que imaginé que podía a pasar:

El miedo a no ser lo suficientemente bueno

El miedo al juicio de los otros

El miedo a equivocarnos

El miedo a que lo que hago no sea aceptado

El miedo al éxito

Entre otros…

Entonces... no accionamos. No arriesgamos. O hacemos siempre lo mismo. En el arte... ¡Y en la vida también!

Al fin, a través de experimentar en mí aprendí un montón de cosas.Perfeccioné mis capacidades, encontré nuevas formas, técnicas y estilos, para expresar mi esencia a través de la pintura…¡Conocí gente, vendí obras, expuse obras y tengo muchísimo material nuevo y mucho por venir!

Si te animas a ver la hoja en blanco de manera positiva vas a ver que te invita a descubrirte. A conocerte más y mejor. ¡A distinguir tus debilidades y fortalezas y a trabajar en ellas, para ir por resultados extraordinarios!

No podemos saber que hay más allá de nuestros límites, si no vamos más allá de ellos.

Cuando de verdad empieces a creer que vos también podes llegar a donde quieras...

Cuando de verdad sientas en tu alma que hay un lugar para vos, allí donde te soñaste...

Cuando decidas soltar el miedo que te tiene anclado a lo conocido...

Ese día, tu visión empezará a ser realidad.

¿Cuál es el logro extraordinario que querés para tu vida?

