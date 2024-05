Estefi Soules

CREDITO CARAS

¿Qué te inspiro a dedicarte al Arte Plástico? ¿Cómo definirías tu estilo?

Mi mayor inspiración fue mi familia, mi padre como hobby es paisajista de la Patagonia, muy reconocido por su arte en esta zona toda la vida lo vi dibujar y pintar con diversas técnicas, lo observaba pintar en silencio y con mucha admiración, mama era un gran lectora y muy creativa en todo, ella me apoyo mucho a que me dedique a esto y confié en mi misma. Otra cosa que me inspira es la naturaleza y sobretodo del lugar donde nací, La Patagonia Mi estilo, o lo que más me atrae e inspira es lo natural, fresco, orgánico, simple y original… pongo mucho énfasis y observación en la naturaleza, las paletas de colores de los paisajes de otoño en la Cordillera por ejemplo me inspiran muchísimo. Fue una gran influencia y una experiencia de gran aprendizaje cuando trabajé años atrás con la Diseñadora Marie Versini, en Francia en la isla de Córcega, aprendí mucho de diseño, de su estilo particular y sus maneras de presentar los proyectos entre otras, forjando a la vez una linda amistad hasta el día de hoy En Cuanto a las ambientaciones mi estilo de trabajo o el objetivo que busco es lograr trasformar un espacio que genere además de armonía en el diseño y funcionalidad, una sensación que enamore a todos los sentidos, suelo hacer yo misma detalles decorativos para algunos clientes en determinados trabajos , Diseñe y fabrique lámparas y objetos de cerámica que son realmente piezas únicas y irrepetible, Murales decorativo pintado por mí, también fabriqué con mis propias manos paneles entelados bordados con lentejuelas de cerámica, y cuadros bordados con hilos peruanos, esto fue para el proyecto de Diseño y ambientación de la Sede de Anestesistas de Rio Negro. Incursione también en arte más abstracto con cuadros de gran tamaño para otros clientes, con pastas de enduido y arena volcánica Me fascina cuando el cliente valora este tipo de trabajos, disfruto muchísimo el proceso creativo y la realización personalizada de cada obra.

¿Qué técnicas y materiales utilizas para crear tus obras y que Desafíos te plantean?

Para los murales, utilizo pintura acrílica y látex de paredes, trabajo mucho con arcillas y pigmentos, Doy talleres y workshops de Cerámica en la ciudad de Neuquén donde vivo. Ahora estoy armando una exposición de acuarelas de aves de la Patagonia, para estas utilizo una técnica de acuarela en seco que queda muy figurativo. En mi Intagram: Estefi_Soules , expongo algunas de estas obras, de diseño, cerámica, acuarelas y murales decorativos

¿Qué proyectos tenes actualmente en marcha y que objetivos te propones para el futuro?

Actualmente estoy trabajando con mi equipo de Diseño en varios Proyectos de Interiorismo en la Ciudad de Neuquén y Cipolletti, Hace pocos días termine con la obra del mural decorativo del Restaurante Pucara, en la Ciudad e Cipolletti Rio Negro, En cuanto a los Objetivos laborales, este año me organizo para dedicarle más tiempo a la pintura mural, que tanta demanda está teniendo y realmente aporta un encanto y estilo muy personal al espacio y fascina a la gente, además disfruto muchísimo cada etapa del proceso mientras va surgiendo como me paso con este mural , donde el cliente quería que hubiera un fresno muy grande, yo propuse las garzas y el paisaje fue surgiendo, tome la gama de colores de la decoración del lugar y use esa paleta desaturando al máximo los colores para generar un paisaje de noche iluminado por la luna. Otro proyecto que tengo es fabricar una colección de platos de cerámica con aves pintados en baja cubierta, es un encargo para enviar a Córcega Francia y a España, ojala se active la exportación para hacer posible este objetivo.

Mail: [email protected]

IG: Estefi_Soules

Fotografía: @Francisla.maros