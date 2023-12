Feng Shui: consejos para armonizar tu hogar

CREDITO CARAS

El feng shui es una de las tendencias más marcadas en las últimas décadas, orientándonos hacia lo espiritual, el yoga, la relajación y una vida más sana física y psicológicamente. Para una mejor circulación de la energía en nuestro hogar, te traigo los siguientes consejos:

La sala de estar es la habitación yang por excelencia, el corazón de la casa, donde nos reunimos en familia. Se recomiendan los colores rojos, violetas y azules. Debería ser el primer ambiente al ingresar en la casa. Es apta para peceras y plantas de interior, así como para exponer nuestros triunfos, trofeos y títulos. Las cortinas deben mantenerse limpias, abiertas durante el día y cerradas al atardecer. Si el techo tiene vigas, se aconseja que sean del mismo color del techo. Es un buen espacio para colocar espejos y agrandar el espacio. El sillón no debe estar de espaldas a la entrada principal, lo ideal siempre es que esté delante de una pared, ya que esto nos brinda mayor seguridad; y en caso de no haberla, colocamos un mueble detrás del respaldo.

El comedor posee energía Yin, es el estómago de la casa. Se recomiendan mesas ovaladas o circulares; y las sillas deben tener respaldo y apoyabrazos para un mayor confort. Las luminarias deben ser livianas, de luz tenue y acogedora, que permita ver los alimentos y la cara de quienes participan de la comida. Usa toda la vajilla que tengas y te agrade, principalmente al recibir visitas. Si está unido a la sala de estar, estos deben estar delimitados por biombo, alfombras o escalones.

La cocina representa el hígado de la casa, se trata de un elemento yang. Lo ideal es el color blanco que ofrece pulcritud y asepsia. Otra opción es el color verde claro o los tonos madera. El artefacto de cocina debe quedar frente a la puerta. Necesitamos una buena iluminación e intentar guardar los electrodomésticos que no se usan con frecuencia.

El dormitorio es un ambiente Yin y representa los pulmones de la casa. Debe presentar colores claros y objetos que favorezcan el descanso. Los pies de la cama deben apuntar hacia la puerta en forma directa. Si esto no sucede, se puede colocar un objeto al pie de la cama como una banqueta. La cabecera no debe estar en medio de la habitación ni debajo de una ventana, debe estar sobre una pared sólida. Las fotos deben ser de la persona o de la pareja o del círculo íntimo como hijos. Los espejos representan el elemento agua, no se consideran elementos decorativos, es energía Yang. Evita espejos frente a la puerta de entrada para que no se fugue la energía. Evita colocarlo frente a la cama o arriba de ella. ¡Tampoco coloques espejos frente a ventanas o uno frente a otro!

Espero que estos consejos te hayan sido de ayuda. Si tienes alguna otra pregunta, no dudes en preguntar.

Roxana Ianni

Diseñadora de interiores

@decobyri

11 4537 1702