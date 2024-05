“Irene Arias de D-Pastel: La Artista en Ascenso en la Noche del Diseño"

CREDITO CARAS

¿Qué inspiró la creación de estas luminarias funghi que participaron de este gran evento?

Lo que me mueve en este momento son las formas orgánicas. Poder llevar a otro espacio la naturaleza y permitir verla en otros planos no tan convencionales. En este caso, la inspiración vino de la mano de los hongos y de la mano de mi gran amiga Marina Dorignac, que es una artista a la que admiro y que en este momento desarrolla una composición divina y única, donde los Funghis están súper presentes, ¡pero súper! Marina y yo tenemos una amistad de hermandad. Lo que le pasa a ella, me pasa a mí, a lo "gachi/pachi", y al revés. Y, como en este momento todo es hongos y están por todos lados, entonces, su toc con los hongos me los pega. Porque el hongo que veo, lo quiero adquirir... ¡pero para ella! Así que le digo: ¡ojalá que te dure mucho! Siento entonces que estas luminarias Funghi fueron una catarsis y que acá está el resultado. ¡Gracias por esta obra de arte que logré hacer!

¿Nos podrías contar sobre tu camino y formación como artista?

Soy diseñadora de indumentaria, trabajé muchos años en el rubro. Piqué en muchos lugares viendo un poco de todo, trabajé para taller de Mimo, para Mishka en zapatos, para Akiabara, hice mi pasantía de facultad con María Pryor en alta costura. Tuve mi propia marca independiente LA ADELA, hasta que mi camino me llevó cada vez más a los objetos de decoración. Sucedió porque en mi camino como diseñadora de indumentaria, me di cuenta de que había cada vez más, mucho de logística, muchas cuentas, muchas relaciones laborales que atender y poca "mano". Más allá de diseñar, lo que más adrenalina me da es fabricarlo. Pensar un diseño y visualizarlo me encanta, pero lo que ansío es sentarme en el taller a meter la "mano en la pinza". Así que, inicialmente, comencé haciendo piezas chicas y funcionales. Accesorios de decoración que aún hago: door stops, alza paños, sujetadores de cortina, puerteros, etc. Y al mismo tiempo empecé de a poco a desarrollar lámparas. Cuando me metí en la iluminación, ya directamente fue un camino empinado hacia arriba. En 10 años pasé de hacer una lámpara a tener un catálogo de más de 100 lámparas en 4 líneas distintas, y para este año ya estoy desarrollando una 5ta. Increíble. El camino del artista es realmente un sendero de muchas emociones. Se juegan desafíos, alegrías y decepciones, sorpresas, mucho esfuerzo y mucha convicción. En mí siento que "siempre lo supe", pero hay veces (cuando el esfuerzo es grande) que dudas. Por eso creo que es muy importante el entorno. Mi formación como artista hoy tiene que ver, además de con mi convicción y mi perseverancia, con mi entorno, todos los que me rodean, los que me apoyan y confían en mí. Eso va desde mi familia, mis amigos (que son familia) a mi equipo de trabajo: Robert, Pato, Martín, Andre, que son como extensiones de mi cuerpo, mis proveedores (que son parte de mi equipo y se merecen una nota aparte), y, por supuesto, a mis clientes, que les gusta lo que hago, lo compran y me permiten seguir haciendo lo que más me gusta hacer.

¿Cómo definirías a un artista y cómo se relaciona esta definición con el trabajo que realizas en d-pastel?

Una definición que me gusta y va con mi esencia es que "un artista es una persona que sabe percibir, interpretar y comunicar a través de un medio, a sí mismo o a otros". Y esta definición realmente me representa. Me gustan tantas cosas, me encanta el concepto comunidad, estar con otros, nutrirme de distintas fuentes. Meter todo eso junto, o usarlo por separado, y volcarlo en algo lindísimo que termina en algún lugar donde de alguna manera se comparte con otros. Por ejemplo, si una de mis lámparas forma parte de un living en una casa, me imagino un ambiente ameno, donde la familia y amigos se encuentran y mi diseño forma parte de ese momento. Y, mientras no pasa nada, solamente está ahí, cuidando el lugar y esperando a un nuevo encuentro. Ya lo dije alguna vez: creo que los objetos son transmisores de energía. Y realmente creo que D-pastel se nutre de abundancia, así que eso es lo que quiero lograr en cada rincón donde esté colocado alguno de mis objetos.



¿Cómo crees que el arte puede transformar espacios y mejorar la vida cotidiana de las personas a través de productos como los de d-pastel?

Un poco esta respuesta va de la mano con todo lo que estuve diciendo anteriormente. El arte es una expresión. Y esa expresión se fusiona entre el que la crea y el que la compra. Algo tienen en común. El artista, no importa su inspiración, mejora de seguro su vida por haber hecho su obra. Y el que la compra se sintió atraído y le mejorará tenerla cerca. Mi astróloga me dijo que hay un rincón en la casa de todas las personas al que uno recurre, donde siempre se sienta, donde se para. Un lugar al que siempre miramos. Ese rincón es un refugio. Un lugar en donde nos sentimos bien, buscamos o encontramos respuestas. Me imagino a D-pastel siendo parte de ese lugar. Y, por otro lado, algo que abarca a menos personas, pero que es fundamental para mí, es cómo le cambia la vida cotidiana a todas las personas que forman parte de D-pastel: Pato, Robert, Andre, Martín. Si D-pastel crece, todos ellos crecen y es una de las satisfacciones más grandes ver el crecimiento y contención que paso a pasito vamos teniendo todos. Como individuos y como equipo. En definitiva, el artista per se tiene mucho mérito, pero, por lo menos en mi caso, no es posible sin el entorno. Por eso, si bien yo, Irene Arias, estoy al frente, detrás mío tengo un equipazo. ¡Gracias a todos ellos!

