Juli Fernandez Parro: el arte de vivir del arte

Cuando vió un cuadro hace muchos años, se dijo “yo puedo hacer esto” y lo hizo. Así empezó su camino autodidacta que recorrió todas las técnicas. ¿Pero vos vivis de pintar cuadros? es la pregunta obligada cuando explica su actividad. “Fácil no es, como cualquier carrera artística tiene sus momentos, pero cuando hace lo que ama, a la larga siempre se sale con la suya.”

Y la suya hoy es un nombre que se hizo un espacio en el mundo del arte y la decoración, tanto así que a veces tiene demoras de hasta tres meses por la cantidad de pedidos. Artista independiente, joven y con una gran capacidad de trabajo y adaptación. “Pinto de todo, ahora por ejemplo tengo una etapa de arte abstracto que me encanta y me abre muchas opciones a la vez estoy preparando una serie de obras de arte pop encargadas desde exterior.”

Con la experimentación y la autogestión como premisa y una visión abarcativa que une espacio/cliente/concepto logra conquistar los ojos de quienes conocen su obra. “un cuadro es mucho más que un objeto de arte o un elemento decorativo, es un habitante orgánico del espacio” afirma mientras patea un grupo de pinceles tirados en el piso de su estudio.

A veces la carrera no se elige, sino que la carrera lo elige a uno “la primera vez que vendí una obra, me sentí tan bien que nunca más quise dejar de sentir eso. Había pintado tres o cuatro cuadros, entró un señor a un local que tenía de decoración por aquel entonces y se los llevo todos. Ahí entendí que se puede vivir de esto, que todo mi trabajo tenía un sentido además del que tenía para mi. De ahí no paré. Cada trabajo es un nuevo desafío.

”Con importante presencia en las redes @julifernandezfarro ofrece poder imaginar y pintar un cuadro perfecto para cada espacio “mi obra va a vivir en la casa de cada persona, va a estar ocupando un espacio, la van a ver todos los días, tiene que devolver lo que cada persona busca en ella, tiene que poder integrarse a su vida.” Se puede vivir del arte, ese es otro arte.

