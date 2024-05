Todo con A, Arquitectura e Interiorismo

CREDITO CARAS

Arq. Aldana Aimar Aguirre, ¿cómo surgió el estudio?

Trabajaba en relación de dependencia, siempre soñaba con independizarme laboralmente y desde la pandemia que empecé a pensarlo y planificarlo, hasta que en el año 2023 se dio la posibilidad de concretar algunas de mis ideas. Mudarme y crear un espacio digital, en el que pudiera expresar y fusionar mi trabajo online, junto con humor, tips e inspiración, todo relacionado al mundo arquitectónico. Fue así como empecé con la cuenta de Instagram, red social que me encanta y ofrece herramientas para llegar a más personas.

¿Cuáles son los servicios que brindan al público?

Mis servicios principalmente están destinados a diseños residenciales. Actualmente, mi servicio estrella es el de proyectos de diseño interior, seguido por asesorías de interiorismo. También brindo diseños y asesorías de fachadas, anteproyectos de arquitectura y digitalización de planos. Todo 100% online, desde donde se encuentre el cliente y siempre teniendo en cuenta sus gustos, necesidades y presupuesto disponible.

¿Cómo proyectas a tu marca en el mediano plazo?

Siempre con anhelo de crecimiento, con mucha ilusión de que cada vez más personas deseen ver y sentir a sus casas como verdaderos hogares, a su vez que el equipo de trabajo pueda ir creciendo progresivamente para poder ayudarlos a transformar sus espacios.

¿Cuáles son tus diferenciales en el rubro?

Con la modalidad virtual en constante evolución, actualmente somos muchos los profesionales avocados al diseño en general. Si tuviera que decir algún diferencial es que me encanta usar todo lo existente, valoro mucho lo que cada cliente tiene y quiere usar o no, y tal vez no está viendo el potencial que tiene un mueble, un objeto, un espacio que ya existen y puede darle una nueva vida reforzando también el valor sentimental hacia esas pertenencias.

Además siempre refuerzo el concepto de reciclaje, siento que ese es el camino.

Si comenzaras nuevamente, ¿qué harías diferente?

Considero que cada paso que damos, en la vida en general, es importante y fundamental para ser quienes somos y crecer, con los aciertos y desaciertos que podamos tener. Lo importante es seguir.

“En el reino de las ideas, todo depende del entusiasmo; en el mundo real todo reside en la perseverancia…” Johann Wolfgang von Goethe.

Datos de contacto:

Instagram: @holatodocona

Mail: [email protected]

WhatsApp: 3573401968