Torres Madero Propiedades: parte de la historia de Puerto Madero

“Antes de comenzar en el mercado Inmobiliario, a los 18 años, trabajaba para una gerenciadora de fútbol con la que se realizaban obras de remodelación en los Estadios de fútbol. Gracias a eso estuve muy en contacto con los arquitectos en las obras y creo que ahí nació mi pasión por la construcción".

"La vida me llevo a cambiar de rubro y dedicarme, en mis comienzos como Martillero, a la venta de emprendimientos residenciales en pozo. Participé en la venta de la mayoría de los edificios de Madero. Me hubiese encantado estudiar Arquitectura, pero los días y horarios de trabajo no me lo permitieron".

"En aquellos años, trabajábamos de lunes a lunes y, sobre todo, le dedicábamos muchas horas de atención al público durante los sábados y domingos”, recuerda Guillermo Torres, socio gerente de Torres Madero Propiedades que conoció Puerto Madero en el año 98".

En el año 2000 “me quede acá, dedicándome exclusivamente al barrio, donde desde hace 15 años, además, vivo. Eso me permitió conocer a fondo cada edificio, como fueron sus inicios y su desarrollo. Madero es un lugar único. Recorrer sus calles te da una sensación de tranquilidad inigualable”.

¿Cómo surgió Torres Madero Propiedades?

Nació de una idea en conjunto con mis socios de bridar un servicio diferente. Somos la única inmobiliaria dedicada exclusivamente al mercado de Puerto Madero.

Damos un asesoramiento muy personalizado. Somos todos profesionales y con mucha experiencia en el rubro. Brindamos asesoramiento para la compra, venta y/o alquiler de propiedades residenciales.

¿Cuál es el diferencial que ponderan los clientes para elegirlos?

Con nosotros, nuestros clientes se sienten cómodos y seguros porque los acompañamos en todo el proceso. Somos un poco de todo y hacemos muchas cosas que están más allá de las tareas habituales de una inmobiliaria.

Por ejemplo, si necesitan un escribano, un pintor, o cualquier otro profesional, se lo conseguimos. Si necesitan que le paguemos la factura de luz, también lo hacemos. Es parte del servicio que ofrecemos, sin costo para nuestros clientes.

¿Qué proyectos de crecimiento tienen en el corto y mediano plazo?

Básicamente queremos seguir creciendo, seguir apostando por el país y por el barrio. Tenemos pensado abrir dos oficinas más en Puerto Madero, pero no está en nuestro plan expandirnos a otros barrios. Nunca fuimos de la idea de franquicias.

Nuestro trabajo es muy personal, muy íntimo y eso en las franquicias se pierde. Un día tratás con un bróker, y a los meses, esa persona ya no trabaja más en la inmobiliaria y el cliente tiene que recomenzar a construir un nuevo vínculo con un nuevo bróker.

Es muy común que nos llamen para consultarnos sobre su departamento que ya lo está trabajando una franquicia hace meses y cuando nos pasan los valores publicados sabemos que la operación jamás se va a realizar porque son precios muy elevados.

Esto ocurre porque el bróker, con el afán de conseguir la propiedad, le dice a los dueños un precio que no es real y la propiedad queda meses vacía. Tenemos clientes a los cuales acompañamos hace más de 20 años, y muchos de ellos se han transformado en amigos, con quienes compartimos cumpleaños y reuniones familiares.

El boca a boca es importantísimo. Es nuestra mejor carta de presentación que nos aporta nuevos clientes todos los meses. Toda nuestra experiencia y trayectoria nos permitió acceder también al mercado de Miami, donde tenemos una alianza con una de las mejores bróker de allá.

¿Cómo ve el mercado inmobiliario luego del cambio de gobierno?

Hoy, el mercado inmobiliario está pasando por un momento muy delicado. Hay pocas ventas por la incertidumbre generalizada que atraviesa el país, y muchas inmobiliarias tuvieron que cerrar o achicarse. Pero esto es Argentina y siempre salimos adelante.

¿Qué es lo más importante al momento de tasar una propiedad?

Al tasar una propiedad hay que comprender que existen tres valores: el que pretende el dueño, el valor de mercado y el que está dispuesto a pagar el comprador.

Nuestra tarea y compromiso es llegar a unir las puntas para que la operación se concrete con la satisfacción de todas las partes.

¿Qué factores pueden ser determinantes para que una propiedad se venda o no?

Hoy se trata fundamentalmente del precio a la hora de vender o alquilar una propiedad. El que sale a comprar es para vivir. Los inversores desaparecieron del mercado local, y el que toma la decisión de comprar es para vivir y quiere hacer valer su dinero.

¿Qué debería tener en cuenta un vendedor que quiere vender pronto su inmueble en un mercado parado como este?

El único secreto para los propietarios es ajustarse al precio de mercado o esperar y ver qué pasa más adelante. Hoy, la propiedad se vende por precio.

