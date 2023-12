¡A Brillar Mi Amor! La nueva colección de Pamela Brycki que te hace amarte tal cual sos

CREDITO CARAS

La historia de Pamela Brycki podría ser la de cualquier marca atravesada por la Pandemia. Pero es mucho más que eso: es la idea que latía fuerte en el corazón de una mujer que soñaba desde chica, en su Misiones natal, con tener su propia marca en el mundo de la moda, y la demostración de que, a fuerza de trabajo, creatividad y pasión, los sueños se cumplen. Su marca, que lleva su propio nombre, tenía apenas unos días de vuelo cuando las noticias nos decían que todo se cerraba. Ese 2020 fatídico terminó convirtiéndose en la gran oportunidad de llegar a miles de mujeres, consolidando a esta marca que nunca dejó de crecer, hasta ser hoy una de las más elegidas en todo el país.

Pamela, ¿Cómo nació la idea de tu propia marca de indumentaria deportiva?

Desde chica siempre supe que quería hacer algo relacionado a la moda. Al principio no sabía por dónde empezar. Una amiga (Mariela) me dijo: arrancá, por donde sea y puedas, pero hacelo. Compré 1kg de tela, después de recorrer todo Once buscando la mejor calidad (hoy la importamos directo desde Brasil). Otra amiga, Andrea, me ayudó haciendo las molderías. Cortando con tijera en casa, conseguí alguien para coser. Y así la marca fue tomando forma.

¿Cómo fueron esos inicios?

Todo fue muy a pulmón, vendía dos calzas, y con eso compraba más tela. Después con ayuda de mi esposo fui comprando más. Cuando todo se cerró en Pandemia, desde que me animé a vender desde Instagram fue todo crecimiento. La gente empezó a conocer mi marca y gustó muchísimo. En Julio de 2021 creamos la tienda online. Hoy mi marca ha superado todas mis expectativas y genera puestos de trabajo: somos 10 personas trabajando.

¿Por qué es una de las más elegidas por las mujeres de todo el país?

Porque nuestras prendas son únicas, en diseño y calidad. Duran años, no transparentan, disimulan las celulitis, a diferencia de otras que marcan mucho. La compresión es extraordinaria, tienen una cintura doble tipo faja, que mis clientas aman porque contiene esa pancita que queremos guardar; al ser tiro alto, moldea el cuerpo, ¡es todo lo que está bien! La tela es opaca a la vista y mega suave al tacto, no pica y no toma olor como otras telas.

¿Qué te inspira a la hora de diseñar?

Me inspiran mis clientas, escucho sus inseguridades y miedos, qué les gusta de ellas, qué no. Eso me permite diseñar buscando solucionar esos problemas que tienen con su cuerpo para aceptarse tal cual son. Es el primer paso para amarse, valorarse, cuidarse, y querer estar activas, trayendo miles de beneficios anímicos, para la salud y el físico. Lo fundamental es encontrar esa prenda que te quede bien, te comprima lo justo y necesario, no transparente ni se baje al hacer tu actividad.

Si no estás cómoda porque todo el tiempo tenés que estar acomodándote, el elástico te saca ese rollito que no tenés, la calza te aprieta y marca la celulitis, todo eso crea psicológicamente un malestar. Ponés la atención en eso que no te permite disfrutar lo que estás haciendo y te genera frustración, y terminas no queriendo hacer más deporte. La ropa tiene que ser cómoda para alentarte a la actividad, y no lo contrario.

¿Qué talles abarca tu colección para lograr esa comodidad?

Trabajamos del talle S al 4XL. Me parece horrible decirle a una persona "no tenemos tu talle"; no me quiero imaginar cómo se siente. Nuestra curva es de talles reales: muchas marcas trabajan hasta el XL y en realidad equivale a un L nuestro. Eso psicológicamente afecta muchísimo.

¿Qué detalles tienen tus prendas que las hacen ÚNICAS?

Como siempre escucho a cada clienta, casi todas nuestras calzas tienen bolsillos. La que más se vende es la JANA, que tiene dos mega bolsillos laterales en los que entra una botella de agua de 600cc, podes llevar celular, llaves, plata, mientras salís a caminar o vas al gym. No necesitas llevar riñonera o mini bag, que con la actividad se terminan corriendo para adelante o para atrás.

¿Qué se destaca en la colección SS 2024?

Escuché mi voz interna para hacer lo que más me gusta y fue furor. Por ejemplo, la Jana Shine con brillos, algo que nunca vi en ropa deportiva. De ahí surgió el lema "A BRILLAR MI AMOR".

Los tops son ideales no solo para entrenar sino también para salir, combinando con otras prendas. Muchas los usan de corpiño porque son mega cómodos, no pican, no tienen costuras visibles.

¿Cuál es tu meta como marca?

Generar tendencia, romper con lo establecido y abrir camino, hacer cosas que quizás nadie se animó. Pronto nos mudaremos a nuestro nuevo taller/fábrica, ya que el actual nos quedó muy chico. También estamos trabajando para vender a todo el mundo y tener nuestro propio local en CABA.

¿Qué sentís cuando ves el camino recorrido?

Que todo esto no sería jamás posible, sin la guía y ayuda de Dios.

@pamelabryckiactivewear

www.pamelabrycki.com.ar