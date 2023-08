Ajayu By Valentina Musa

CREDITO CARAS

Valentina, ¿qué sensaciones se experimentan con Ajayu?

Me siento como una exploradora nata del Universo. Mío inicialmente, de mi interior y del cómo nos relacionamos para vivir en un mundo mejor. A consecuencia de eso, nace Ajayu, que inicia su comunicación a través de la moda, que es muy representativa de nuestra forma de sentir, percibir e interpretar la vida. Los colores, las texturas, las bases que elegimos para vestir nuestro avatar, muestran en ¨transparencia¨ la expresión más auténtica de nuestro Ser.

La búsqueda del bienestar interior y exterior es la base de nuestra filosofía. A mi entender ¨somos seres espirituales transitando una experiencia física¨. Eso implica cuidar como un todo ambos lados de nuestra experiencia. Trabajar de manera permanente nuestro Ajayu (que es nuestra esencia, alma, conexión con la fuente) sin descuidar el precioso regalo que tenemos de vivir esta experiencia física. Disfrutar de nuestros sentidos, tocar, percibir aromas, ver, sentir la música, deleitarse y empoderarse con todos ellos, forma parte de agradecer y valorar este milagro de nuestro tránsito en la tierra. Es por ello que nuestro Slogan y nuestra música se titula Free your spirit.

Nuestra experiencia es sobre todas las cosas lúdica y maravillosa, disfrutamos en cada uno de nuestros pasos. Agradecemos y valoramos cada aprendizaje. El bienestar se construye cada día.

Siento profundamente que todas las respuestas se encuentran en la exploración de nuestro Ajayu, solo que a veces no sabemos cómo abordarlo, cómo cambiar nuestras programaciones, como desafiar los límites que nosotros mismos nos hemos impuesto. En mi propio aprendizaje, para encontrar mi Ser, tuve que despojarme de todo aquello que pensaba que me definía. Y en cada cosa que soltaba sentía que se iba algo de mí misma, hasta que comprendí simplemente que ¨yo soy¨ y que ni tan siquiera mi nombre, mis títulos, mi espacio, ni nada me define. Soy parte de la conciencia infinita, aspirando aportar a nuestra evolución.

¿Qué cualidades tiene su fragancia Huayra?

Nuestra fragancia es Huayra, que significa vientos de cambio, vientos de libertad.

Suave pero desafiante. Evoca la libertad con notas que transmiten nuestro lado suave y nuestro lado salvaje y natural.

¿Cuáles son los desafíos que tienes por delante?

Estamos lanzando en unos meses una serie de herramientas sugeridas para nuestra evolución espiritual. Sentimos que parte de nuestra misión es inspirar a cada uno a tomar mejores decisiones y construir entre todos, ya que ´Todos somos uno ¨, como se titula nuestra colección, “Nuestro cielo en la tierra”.

Datos de contacto:

Web: www.ajayu.com.ar

Instagram: @Ajayu.oficial

WhatsApp: +54 9 11 3865 9256

Agenda Agosto 31 - Argentina Fashion Week

Septiembre 5, 6 y 7 Palacio Balcarce

Septiembre 12 al 17 Italia, Salento Mad Mood Fashion Week

Música Free your spirit: